Сбросившего кошку со скалы жителя Крыма проверят на вменяемость

Мужчину, что сбросил со скалы у «Ласточкиного гнезда» (достопримечательность в Крыму) кошку, поместили в больницу на десять дней. Врачи обследуют его психическое здоровье.
«Мужчину, который выбросил кошку со скалы у „Ласточкиного гнезда“ в Крыму, положили в больницу на десять дней» , — сообщили в МВД по Крыму и Севастополю. Врачи проведут обследование мужчины, чтобы определить его вменяемость на момент совершения преступления.
Возбуждено уголовное дело по обвинению в жестоком обращении с животными. Задержали подозреваемого на пригородном вокзале станции Джанкой сотрудники патрульно-постовой службы линейного отдела полиции.
Ранее, 23 февраля, неизвестный мужчина сбросил с обрыва кошку по кличке Муся . Животное жило на территории известного туристического объекта «Ласточкино гнездо» в течение десяти лет. Он являлась одной из живых достопримечательностей этого места, встречая туристов.
Свидетели и сотрудники объекта рассказали, что мужчина сначала ласково погладил животное, а потом, убедившись, что за ним никто не наблюдает, поднял кошку и бросил ее с высоты смотровой площадки. Общественные активисты и любители животных немедленно начали поиски преступника. Позже он попытался оправдать свои действия, заявив, что Муся якобы начала сопротивляться, когда он пытался ее взять на руки.
Животное выжило. Кошку нашли спустя три дня с происшествия.
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