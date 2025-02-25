Сброшенная с обрыва «Ласточкино гнездо» кошка оказалась жива. Видео

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Кошка Муся ожидает спасателей (архивное фото)
Кошка Муся ожидает спасателей (архивное фото) Фото:

Кошка по имени Муся, сброшенная с обрыва на «Ласточкином гнезде», выжила. Ее нашли спустя три дня. Подробностями поделился директор сафари-парка «Тайган» Олег Зубков.

«Ей просто повезло. Возможно, она упала по касательной на скалу, или там был щебень или скользящие камни», — считает «Тайган» Олег Зубков. Его слова приводит telegram-канал «Крым 24 |Z| Все новости Крыма», который и опубликовал видео. 

Неизвестный мужчина 23 февраля сбросил с обрыва кошку Мусю, которая проживала на территории туристического объекта «Ласточкино гнездо» в течение десяти лет и была местной достопримечательностью, передает «Ридус». По словам сотрудников, он сначала погладил животное, а затем, увидев, что никого нет, отнес его на смотровую площадку и сбросил вниз. Активисты начали поиски злоумышленника, который позже объяснил свой поступок тем, что кошка сопротивлялась, когда он пытался ее поднять.

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Кошка по имени Муся, сброшенная с обрыва на «Ласточкином гнезде», выжила. Ее нашли спустя три дня. Подробностями поделился директор сафари-парка «Тайган» Олег Зубков. «Ей просто повезло. Возможно, она упала по касательной на скалу, или там был щебень или скользящие камни», — считает «Тайган» Олег Зубков. Его слова приводит telegram-канал «Крым 24 |Z| Все новости Крыма», который и опубликовал видео.  Неизвестный мужчина 23 февраля сбросил с обрыва кошку Мусю, которая проживала на территории туристического объекта «Ласточкино гнездо» в течение десяти лет и была местной достопримечательностью, передает «Ридус». По словам сотрудников, он сначала погладил животное, а затем, увидев, что никого нет, отнес его на смотровую площадку и сбросил вниз. Активисты начали поиски злоумышленника, который позже объяснил свой поступок тем, что кошка сопротивлялась, когда он пытался ее поднять.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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