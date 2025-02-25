Федералы вмешаются в скандал с выборами в Новосибирске

Скандал с переделом Горсовета Новосибирска на выборах 2025 года привлек внимание федеральной «Единой России». Сенатор и заместитель секретаря Генсовета ЕР Сергей Перминов сообщил URA.RU, что Москва будет работать над урегулированием внутриэлитного конфликта в регионе и не допустит потери контроля над фракцией. Политик заявил, что окончательно все вопросы будут решены на этапе праймериз.
Ранее URA.RU сообщало о намерении группы влиятельного депутата Госдумы Дмитрия Савельева получить контроль над фракцией «Единой России» в Горсовете в 2025 году. По данным агентства, он согласовал с губернатором Андреем Травниковым 21 проходное место, что позволит получить большинство во фракции ЕР. Управляя самой многочисленной фракцией появляется возможность управлять и всем Горсоветом. Недовольные развитием событий другие элитные группы начали создавать коалиции, чтобы противостоять Савельеву. Они также претендуют на расширение своего влияния в органе.
«Губернатор, как секретарь реготделения „Единой России“, находится в коммуникации со всеми акторами. Я полагаю, что решения, которые мы примем 27 февраля на президиуме Генсовета, существенно снизят градус внимания к кампании. Будет рассматриваться вопрос о назначении политических уполномоченных в регион», — заверил Сергей Перминов.
Политик намекнул, что не согласованные с руководством партии кандидаты могут покинуть предвыборную гонку на этапе предварительного голосования, что позволит Москве держать ситуацию и фракцию в Горсовете под контролем. «Перехода контроля над фракцией отдельной группе нет. Партия контролирует все процессы, в том числе подготовку к кампании. Полагаем, что процесс открытого предварительного отбора кандидатов вторым темпом снимает все вопросы, которые могут возникать», — отметил политик.
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