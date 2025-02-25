Акции сына челябинского экс-губернатора Дубровского выставили на продажу. Скрин

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Александр Дубровский. Магнитогорск, дубровский александр, дубровская ирина
Александр Дубровский признан бакротом Фото:
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Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского

Кредиторы сына бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского Александра объявили продажу 25-процентного пакета акций, принадлежащего акционерному обществу «Инвестиционная компания «Профит». Ценные бумаги выставлены на аукцион за 201,6 млн рублей. Сообщение об этом появилось на сайте «Торги России».

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«Лот №5576974. Согласно уставным документам, акционеры общества обладают преимущественным правом на покупку этих акций. Прием заявок на участие в аукционе продлится до 2 апреля 2025 года», — уточняется на электронной площадке торгов.

Начало приема заявок анонсировано в среду, 26 февраля. Также на сайте говорится, что процедура пройдет в формате аукциона с открытой формой представления предложений о цене.

Как сообщало URA.RU ранее, кредиторы сына челябинского экс-губернатора приняли положение о продаже пакета акций инвестиционной компании «Профит» летом 2024 года. За ценные бумаги определили стоимость в 201,6 млн рублей. Организатором торгов выступил финансовый управляющий Дубровского-младшего Павел Стешенцев.

Компания «Профит» имеет сеть автозаправок на юге региона и принадлежала брату председателя совета директором ММК Виктора Рашникова Сергею. Сергей Рашников продал четверть акции Дубровскому-младшему.

Оба Дубровских являются банкротами. Представители семьи со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют.

Согласно опубликованным данным, заявки начнут принимать 26 февраля
Согласно опубликованным данным, заявки начнут принимать 26 февраля

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Кредиторы сына бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского Александра объявили продажу 25-процентного пакета акций, принадлежащего акционерному обществу «Инвестиционная компания «Профит». Ценные бумаги выставлены на аукцион за 201,6 млн рублей. Сообщение об этом появилось на сайте «Торги России». «Лот №5576974. Согласно уставным документам, акционеры общества обладают преимущественным правом на покупку этих акций. Прием заявок на участие в аукционе продлится до 2 апреля 2025 года», — уточняется на электронной площадке торгов. Начало приема заявок анонсировано в среду, 26 февраля. Также на сайте говорится, что процедура пройдет в формате аукциона с открытой формой представления предложений о цене. Как сообщало URA.RU ранее, кредиторы сына челябинского экс-губернатора приняли положение о продаже пакета акций инвестиционной компании «Профит» летом 2024 года. За ценные бумаги определили стоимость в 201,6 млн рублей. Организатором торгов выступил финансовый управляющий Дубровского-младшего Павел Стешенцев. Компания «Профит» имеет сеть автозаправок на юге региона и принадлежала брату председателя совета директором ММК Виктора Рашникова Сергею. Сергей Рашников продал четверть акции Дубровскому-младшему. Оба Дубровских являются банкротами. Представители семьи со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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