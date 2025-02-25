Кредиторы сына бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского Александра объявили продажу 25-процентного пакета акций, принадлежащего акционерному обществу «Инвестиционная компания «Профит». Ценные бумаги выставлены на аукцион за 201,6 млн рублей. Сообщение об этом появилось на сайте «Торги России».
«Лот №5576974. Согласно уставным документам, акционеры общества обладают преимущественным правом на покупку этих акций. Прием заявок на участие в аукционе продлится до 2 апреля 2025 года», — уточняется на электронной площадке торгов.
Начало приема заявок анонсировано в среду, 26 февраля. Также на сайте говорится, что процедура пройдет в формате аукциона с открытой формой представления предложений о цене.
Как сообщало URA.RU ранее, кредиторы сына челябинского экс-губернатора приняли положение о продаже пакета акций инвестиционной компании «Профит» летом 2024 года. За ценные бумаги определили стоимость в 201,6 млн рублей. Организатором торгов выступил финансовый управляющий Дубровского-младшего Павел Стешенцев.
Компания «Профит» имеет сеть автозаправок на юге региона и принадлежала брату председателя совета директором ММК Виктора Рашникова Сергею. Сергей Рашников продал четверть акции Дубровскому-младшему.
Оба Дубровских являются банкротами. Представители семьи со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют.
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