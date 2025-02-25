Акции сына челябинского экс-губернатора Дубровского выставили на продажу. Скрин

25 февраля 2025 в 22:56 Размер текста - 17 +

Александр Дубровский признан бакротом Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского Кредиторы сына бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского Александра объявили продажу 25-процентного пакета акций, принадлежащего акционерному обществу «Инвестиционная компания «Профит». Ценные бумаги выставлены на аукцион за 201,6 млн рублей. Сообщение об этом появилось на сайте «Торги России». Новость по теме Немецкий спорткар сына челябинского экс-губернатора возглавил рейтинг торгов по банкротству. Скрин «Лот №5576974. Согласно уставным документам, акционеры общества обладают преимущественным правом на покупку этих акций. Прием заявок на участие в аукционе продлится до 2 апреля 2025 года», — уточняется на электронной площадке торгов. Начало приема заявок анонсировано в среду, 26 февраля. Также на сайте говорится, что процедура пройдет в формате аукциона с открытой формой представления предложений о цене. Как сообщало URA.RU ранее, кредиторы сына челябинского экс-губернатора приняли положение о продаже пакета акций инвестиционной компании «Профит» летом 2024 года. За ценные бумаги определили стоимость в 201,6 млн рублей. Организатором торгов выступил финансовый управляющий Дубровского-младшего Павел Стешенцев. Компания «Профит» имеет сеть автозаправок на юге региона и принадлежала брату председателя совета директором ММК Виктора Рашникова Сергею. Сергей Рашников продал четверть акции Дубровскому-младшему. Оба Дубровских являются банкротами. Представители семьи со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют. Согласно опубликованным данным, заявки начнут принимать 26 февраля Скрин сайта «Торги России». https://торги-россии.рф/lot/5576974 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кредиторы сына бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского Александра объявили продажу 25-процентного пакета акций, принадлежащего акционерному обществу «Инвестиционная компания «Профит». Ценные бумаги выставлены на аукцион за 201,6 млн рублей. Сообщение об этом появилось на сайте «Торги России». «Лот №5576974. Согласно уставным документам, акционеры общества обладают преимущественным правом на покупку этих акций. Прием заявок на участие в аукционе продлится до 2 апреля 2025 года», — уточняется на электронной площадке торгов. Начало приема заявок анонсировано в среду, 26 февраля. Также на сайте говорится, что процедура пройдет в формате аукциона с открытой формой представления предложений о цене. Как сообщало URA.RU ранее, кредиторы сына челябинского экс-губернатора приняли положение о продаже пакета акций инвестиционной компании «Профит» летом 2024 года. За ценные бумаги определили стоимость в 201,6 млн рублей. Организатором торгов выступил финансовый управляющий Дубровского-младшего Павел Стешенцев. Компания «Профит» имеет сеть автозаправок на юге региона и принадлежала брату председателя совета директором ММК Виктора Рашникова Сергею. Сергей Рашников продал четверть акции Дубровскому-младшему. Оба Дубровских являются банкротами. Представители семьи со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют.