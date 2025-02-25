США и Украина заключат сделку по редкоземельным металлам 28 февраля. С таким прогнозом выступило Agence France-Presse.
«Соглашение США и Украины может быть подписано в Вашингтоне 28 февраля», — говорится в сообщении AFP. Оно размещено в соцсети X.
Украина согласилась на новые условия сделки с США по полезным ископаемым. Об этом вечером 25 февраля сообщила газета Financial Times со ссылкой на источник. Позднее эту же информацию разместило у себя AFP, сославшись на высокопоставленного украинского чиновника.
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