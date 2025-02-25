25 февраля 2025

Стало известно, когда США заключат с Украиной сделку по металлам

AFP: Киев и Вашингтон подпишут соглашение по редкоземельным металлам 28 февраля
© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский может вылететь в Вашингтон в ближайшую неделю, сообщала FT
Зеленский может вылететь в Вашингтон в ближайшую неделю, сообщала FT Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

США и Украина заключат сделку по редкоземельным металлам 28 февраля. С таким прогнозом выступило Agence France-Presse.

«Соглашение США и Украины может быть подписано в Вашингтоне 28 февраля», — говорится в сообщении AFP. Оно размещено в соцсети X.

Украина согласилась на новые условия сделки с США по полезным ископаемым. Об этом вечером 25 февраля сообщила газета Financial Times со ссылкой на источник. Позднее эту же информацию разместило у себя AFP, сославшись на высокопоставленного украинского чиновника.

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США и Украина заключат сделку по редкоземельным металлам 28 февраля. С таким прогнозом выступило Agence France-Presse. «Соглашение США и Украины может быть подписано в Вашингтоне 28 февраля», — говорится в сообщении AFP. Оно размещено в соцсети X. Украина согласилась на новые условия сделки с США по полезным ископаемым. Об этом вечером 25 февраля сообщила газета Financial Times со ссылкой на источник. Позднее эту же информацию разместило у себя AFP, сославшись на высокопоставленного украинского чиновника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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