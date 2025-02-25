25 февраля 2025

Мэр украинского города по-русски обратился к Зеленскому с призывом о мире

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Мэр Покровска рассказал Зеленскому об усталости жителей от конфликта
Мэр Покровска рассказал Зеленскому об усталости жителей от конфликта Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Мэр Покровска (Красноармейск), находящемся на подконтрольной Киеву части ДНР, Руслан Требушкин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому на русском языке с призывом заключить мир. По его словам, жители устали от конфликта и хотят спокойной жизни.

«Общаясь с жителями я от всех слышу: „мира, мира, мира“. Люди не хотят воевать, они устали. Владимир Александрович, мы в вас верим. Заключайте мир и дайте людям пожить», — написал мэр Покровска в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

Зеленский меняет свою позицию по урегулированию конфликта на Украине чаще, чем зеленые майки. В этом его ранее обвинил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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Мэр Покровска (Красноармейск), находящемся на подконтрольной Киеву части ДНР, Руслан Требушкин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому на русском языке с призывом заключить мир. По его словам, жители устали от конфликта и хотят спокойной жизни. «Общаясь с жителями я от всех слышу: „мира, мира, мира“. Люди не хотят воевать, они устали. Владимир Александрович, мы в вас верим. Заключайте мир и дайте людям пожить», — написал мэр Покровска в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ). Зеленский меняет свою позицию по урегулированию конфликта на Украине чаще, чем зеленые майки. В этом его ранее обвинил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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