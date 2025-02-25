Мэр Покровска (Красноармейск), находящемся на подконтрольной Киеву части ДНР, Руслан Требушкин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому на русском языке с призывом заключить мир. По его словам, жители устали от конфликта и хотят спокойной жизни.
«Общаясь с жителями я от всех слышу: „мира, мира, мира“. Люди не хотят воевать, они устали. Владимир Александрович, мы в вас верим. Заключайте мир и дайте людям пожить», — написал мэр Покровска в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).
Зеленский меняет свою позицию по урегулированию конфликта на Украине чаще, чем зеленые майки. В этом его ранее обвинил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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