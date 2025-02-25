В Куртамышском округе (Курганская область) состоялось выездное выступление артистов с концертом. Они приехали на автоклубе в деревню. Об этом сообщили представители мэрии округа. На мероприятие пришли девять человек.
«Коллектив центра культуры выступал в деревне Ключики с концертом. Мы благодарим всех зрителей за участие и надеемся, что это мероприятие оставило в сердцах каждого светлый след», — сообщается в паблике администрации во «ВКонтакте». К посту прикреплено фото концерта, где присутствуют девять зрителей.
Ранее на центральной площади Куртамыша прошел новогодний концерт. Его провели сотрудники местного центра культуры. На мероприятие пришло шесть человек.
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