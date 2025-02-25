25 февраля 2025

На концерт автоклуба в округе Курганской области пришло девять зрителей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В деревню приехали работники культуры
В деревню приехали работники культуры Фото:

В Куртамышском округе (Курганская область) состоялось выездное выступление артистов с концертом. Они приехали на автоклубе в деревню. Об этом сообщили представители мэрии округа. На мероприятие пришли девять человек.

«Коллектив центра культуры выступал в деревне Ключики с концертом. Мы благодарим всех зрителей за участие и надеемся, что это мероприятие оставило в сердцах каждого светлый след», — сообщается в паблике администрации во «ВКонтакте». К посту прикреплено фото концерта, где присутствуют девять зрителей.

Ранее на центральной площади Куртамыша прошел новогодний концерт. Его провели сотрудники местного центра культуры. На мероприятие пришло шесть человек. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Куртамышском округе (Курганская область) состоялось выездное выступление артистов с концертом. Они приехали на автоклубе в деревню. Об этом сообщили представители мэрии округа. На мероприятие пришли девять человек. «Коллектив центра культуры выступал в деревне Ключики с концертом. Мы благодарим всех зрителей за участие и надеемся, что это мероприятие оставило в сердцах каждого светлый след», — сообщается в паблике администрации во «ВКонтакте». К посту прикреплено фото концерта, где присутствуют девять зрителей. Ранее на центральной площади Куртамыша прошел новогодний концерт. Его провели сотрудники местного центра культуры. На мероприятие пришло шесть человек. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...