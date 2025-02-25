25 февраля 2025

Трампу понравилась идея заключить сделку с РФ по редкоземельным металлам

© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп поддержали идею заключить сделку с Россией по полезным ископаемым
Трамп поддержали идею заключить сделку с Россией по полезным ископаемым Фото:

Идею соглашения с Россией по доступу к редкоземельным металлам поддержал президент США Дональд Трамп. Свою оценку он озвучил журналистам в Белом доме.

«Я бы хотел покупать минералы на российской земле тоже», — сказал Трамп. Его слова прозвучали в ходе трансляции брифинга на youtube-канале Белого дома.

Ранее сообщалось, что Украина приняла новые условия сделки с США по редкоземельным металлам. Киев может подписать соглашение уже 28 февраля в Вашингтоне. Для этого украинский президент Владимир Зеленский готовится вылететь в США. Подробнее о новых условиях договора — в материале URA.RU.

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Идею соглашения с Россией по доступу к редкоземельным металлам поддержал президент США Дональд Трамп. Свою оценку он озвучил журналистам в Белом доме. «Я бы хотел покупать минералы на российской земле тоже», — сказал Трамп. Его слова прозвучали в ходе трансляции брифинга на youtube-канале Белого дома. Ранее сообщалось, что Украина приняла новые условия сделки с США по редкоземельным металлам. Киев может подписать соглашение уже 28 февраля в Вашингтоне. Для этого украинский президент Владимир Зеленский готовится вылететь в США. Подробнее о новых условиях договора — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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