Трампу понравилась идея заключить сделку с РФ по редкоземельным металлам

Идею соглашения с Россией по доступу к редкоземельным металлам поддержал президент США Дональд Трамп. Свою оценку он озвучил журналистам в Белом доме.
«Я бы хотел покупать минералы на российской земле тоже», — сказал Трамп. Его слова прозвучали в ходе трансляции брифинга на youtube-канале Белого дома.
Ранее сообщалось, что Украина приняла новые условия сделки с США по редкоземельным металлам. Киев может подписать соглашение уже 28 февраля в Вашингтоне. Для этого украинский президент Владимир Зеленский готовится вылететь в США. Подробнее о новых условиях договора — в материале URA.RU.
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