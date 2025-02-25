В России обнаружили фальшивую молочку, которую не убирают с полок

У 14 российских производителей молочной продукции выявлен фальсификат. Они продавали масло и творог с растительными жирами, стеринами и запрещенной трансглютаминазой под видом натуральных. Генпрокуратура поручила проверить продукцию, а Общественный совет при Роспотребнадзоре просит Минпромторг изъять ее из продажи.
«У 14 российских производителей молочной продукции был обнаружен фальсификат. Изготовители выдавали за натуральные масло и творог товары с запрещенной трансглютаминазой, а также стеринами и растительными жирами», — следует из обращения в Генпрокуратуру представителей Общественного совета при Роспотребнадзоре. Данные из документов приводит «Известия».
Фальсификаты молочной продукции попадали в федеральные сети «Дикси», «Магнит», «Светофор», «О 'КЕЙ» «Верный», «Семишагофф» и другие. Среди нарушителей — АО «ТМК „Тверца“, ООО „Молпром“, АО „Фурмановский гормолзавод“, ООО „Вознесенское“, ООО „Балтком Юни“, ООО „Масжирпром“, ООО „Лав Продукт“, ООО „Курский сыродельный завод“, ООО „Восход“, ООО „Горизонт“, ООО „Сливочная страна“, ООО „Молсбыт“, ООО „Милково“ и ООО Мосальский молочный завод
Общественники отметили, что продуктовые сети не стремятся самостоятельно отсеивать недобросовестных поставщиков и продолжают закупать у них фальсифицированную продукцию. В документе предлагается принять меры по пресечению нарушений, привлечь нарушителей к ответственности и изъять выявленный фальсификат с потребительского рынка
Ранее URA.RU рассказывало о том, что в России фиксируется рост фальсифицированной молочной продукции на рынке, особенно в сегменте сыров и сливочного масла. После десятилетия снижения уровня подделок, когда их доля опускалась до 1,5%, в последнее время наблюдается возрастающая динамика.
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