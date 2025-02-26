Власти начнут бороться с подделками на Wildberries и Ozon

Минэкономики РФ поручено подготовить план по защите россиян от подделок на маркетплейсах. Об этом стало известно из документов, связанных с подготовкой нового законопроекта «О платформенной экономике». Планируется, что продавцы на маркетплейсах обязаны будут подтверждать оригинальность товаров в личном кабинете.
«Подкомиссия по совершенствованию контрольных и разрешительных функций, которую курирует вице-премьер Дмитрий Григоренко, 20 февраля поручила Минэкономики проработать механизм защиты прав правообладателей при реализации товаров и оказании услуг на маркетплейсах», — говорится в протоколе заседания комиссии. Его содержание передает «Коммерсант».
Отмечается, что сейчас маркетплейсы рассматривают жалобы на подделку проверяются администрацией в течение 30 дней. За это время, как подчеркивает газета, товар уже успевает быть реализован. Поэтому в законе предлагается закрепить за продавцом обязанность подтверждать оригинальность товара.
Ранее маркетплейсы попали под угрозу проверок из-за продажи биологически активных добавок (БАДов). Отмечалось, что торгово-промышленная палата предлагает ФАС ввести обязательную сертификацию для всей продукции, реализуемой в России.
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