Власти начнут бороться с подделками на Wildberries и Ozon

Минэкономики поручили защитить россиян от подделок на маркетплейсах
© Служба новостей «URA.RU»
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В России готовят законопроект, регулирующий маркетплейсы
В России готовят законопроект, регулирующий маркетплейсы Фото:

Минэкономики РФ поручено подготовить план по защите россиян от подделок на маркетплейсах. Об этом стало известно из документов, связанных с подготовкой нового законопроекта «О платформенной экономике». Планируется, что продавцы на маркетплейсах обязаны будут подтверждать оригинальность товаров в личном кабинете.

«Подкомиссия по совершенствованию контрольных и разрешительных функций, которую курирует вице-премьер Дмитрий Григоренко, 20 февраля поручила Минэкономики проработать механизм защиты прав правообладателей при реализации товаров и оказании услуг на маркетплейсах», — говорится в протоколе заседания комиссии. Его содержание передает «Коммерсант».

Отмечается, что сейчас маркетплейсы рассматривают жалобы на подделку проверяются администрацией в течение 30 дней. За это время, как подчеркивает газета, товар уже успевает быть реализован. Поэтому в законе предлагается закрепить за продавцом обязанность подтверждать оригинальность товара.

Ранее маркетплейсы попали под угрозу проверок из-за продажи биологически активных добавок (БАДов). Отмечалось, что торгово-промышленная палата предлагает ФАС ввести обязательную сертификацию для всей продукции, реализуемой в России.

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Минэкономики РФ поручено подготовить план по защите россиян от подделок на маркетплейсах. Об этом стало известно из документов, связанных с подготовкой нового законопроекта «О платформенной экономике». Планируется, что продавцы на маркетплейсах обязаны будут подтверждать оригинальность товаров в личном кабинете. «Подкомиссия по совершенствованию контрольных и разрешительных функций, которую курирует вице-премьер Дмитрий Григоренко, 20 февраля поручила Минэкономики проработать механизм защиты прав правообладателей при реализации товаров и оказании услуг на маркетплейсах», — говорится в протоколе заседания комиссии. Его содержание передает «Коммерсант». Отмечается, что сейчас маркетплейсы рассматривают жалобы на подделку проверяются администрацией в течение 30 дней. За это время, как подчеркивает газета, товар уже успевает быть реализован. Поэтому в законе предлагается закрепить за продавцом обязанность подтверждать оригинальность товара. Ранее маркетплейсы попали под угрозу проверок из-за продажи биологически активных добавок (БАДов). Отмечалось, что торгово-промышленная палата предлагает ФАС ввести обязательную сертификацию для всей продукции, реализуемой в России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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