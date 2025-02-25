Маркетплейсы проверят из-за продажи БАДов

Торгово-промышленная палата (ТПП) обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с предложением усилить контроль за продажей биологически активных добавок (БАДов) в интернете. Отмечается, что рост продаж БАДов в маркетплейсах увеличивает риски распространения подделок и лекарственных средств, маскирующихся под добавки.
«ТПП подчеркивает, что платформы стремятся контролировать ассортимент, однако не всегда располагают достаточными ресурсами для проверки информации о товарах», — сообщает ТАСС со ссылкой на письмо ТПП. Отмечается, что торгово-промышленная палата предлагает ФАС ввести обязательную сертификацию для всей продукции, реализуемой в России.
Федеральная антимонопольная служба подтвердила получение обращения от ТПП и заявила, что его рассмотрение будет проведено в соответствии с установленным порядком. В ведомстве также отметили, что наличие действующих веществ, применяемых в лекарствах, в составе БАДов может привести к нарушению законодательства о защите конкуренции и ценового регулирования.
Биохимик и руководитель научной лаборатории Александр Ходос выразил мнение, что повышение уровня контроля над биологически активными добавками приведет к увеличению их стоимости до уровня лекарственных препаратов. Он уточнил, что лекарства от БАДов отличаются тем, что первые имеют регистрационное удостоверение, а вторые — декларацию соответствия. «Для производства БАДа достаточно иметь документы на пищевое производство. Есть вы имеете право готовить суп или пирог и продавать населению — это же разрешение действует и на производство БАДов», — заявил он 360.ru.
Ранее в интернете в свободной продаже были обнаружены БАДы для потенции, которые содержат силденафил — сильнодействующее вещество. По данным международной ассоциации «Антиконтрафакт», бесконтрольный прием силденафила может привести к инфаркту или даже к летальному исходу.
На август 2024 года на маркетплейсах было обнаружено более 400 БАД с запрещенными веществами, передает Vse42.ru. Как сообщили в Роскачестве, среди них есть рецептурные лекарства, а также компоненты, включенные в перечень наркотических средств.
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