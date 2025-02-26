Еще одна страна готова принять участие в праздновании 9 мая в Москве

Премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует посетить парад Победы, который состоится 9 мая на Красной площади в Москве. Об этом сообщил источник в военных кругах в Нью-Дели.
«Планируется визит премьер-министра Нарендры Моди на парад 9 мая в Москве», — передает ТАСС слова источника. Он уточнил, что с большой долей вероятности Моди посетит торжественное мероприятие.
В настоящее время также рассматривается возможность участия в параде на Красной площади парадного расчета из индийских вооруженных сил, отметил источник. По его словам, недавно подписанное соглашение между Москвой и Нью-Дели облегчает координацию действий между министерствами обороны двух стран в организации совместных мероприятий.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что президент и премьер-министр Эфиопии намерены участвовать в торжествах, которые пройдут в Москве в честь 80-й годовщины Победы. Также ожидается, что в мероприятиях примут участие высшие должностные лица из Китая, Словакии и стран ОДКБ, передают новостные агентства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.