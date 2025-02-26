Еще одна страна готова принять участие в праздновании 9 мая в Москве

Премьер-министр Индии планирует посетить парад 9 мая в Москве
© Служба новостей «URA.RU»
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С большой вероятностью Моди посетит парад Победы в Москве
С большой вероятностью Моди посетит парад Победы в Москве Фото:

Премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует посетить парад Победы, который состоится 9 мая на Красной площади в Москве. Об этом сообщил источник в военных кругах в Нью-Дели.

«Планируется визит премьер-министра Нарендры Моди на парад 9 мая в Москве», — передает ТАСС слова источника. Он уточнил, что с большой долей вероятности Моди посетит торжественное мероприятие. 

В настоящее время также рассматривается возможность участия в параде на Красной площади парадного расчета из индийских вооруженных сил, отметил источник. По его словам, недавно подписанное соглашение между Москвой и Нью-Дели облегчает координацию действий между министерствами обороны двух стран в организации совместных мероприятий.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что президент и премьер-министр Эфиопии намерены участвовать в торжествах, которые пройдут в Москве в честь 80-й годовщины Победы. Также ожидается, что в мероприятиях примут участие высшие должностные лица из Китая, Словакии и стран ОДКБ, передают новостные агентства.

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует посетить парад Победы, который состоится 9 мая на Красной площади в Москве. Об этом сообщил источник в военных кругах в Нью-Дели. «Планируется визит премьер-министра Нарендры Моди на парад 9 мая в Москве», — передает ТАСС слова источника. Он уточнил, что с большой долей вероятности Моди посетит торжественное мероприятие.  В настоящее время также рассматривается возможность участия в параде на Красной площади парадного расчета из индийских вооруженных сил, отметил источник. По его словам, недавно подписанное соглашение между Москвой и Нью-Дели облегчает координацию действий между министерствами обороны двух стран в организации совместных мероприятий. Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что президент и премьер-министр Эфиопии намерены участвовать в торжествах, которые пройдут в Москве в честь 80-й годовщины Победы. Также ожидается, что в мероприятиях примут участие высшие должностные лица из Китая, Словакии и стран ОДКБ, передают новостные агентства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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