Виновник аварии с пятью погибшими на «Меридиане» в Челябинске был пьян

Водитель автомобиля Pontiac, устроивший аварию с пятью погибшими на «Меридиане» в Челябинске на прошлой неделе, скорее всего, был пьян. Об этом заявил Иван Путков, начальник Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области, передает корреспондент URA.RU.
«Судя по внешним признакам, водитель автомобиля Pontiak, возможно, находился в состоянии опьянения. Ждем результатов официальной экспертизы для того, чтобы потом дополнительно проработать этот вопрос», — сообщил Путков на пресс-конференции в региональном ГАИ, передает корреспондент URA.RU.
Страшное ДТП на «Меридиане» в Челябинске произошло 19 февраля ночью. Водитель автомобиля Pontiac, в котором помимо него находились еще пять человек (двое мужчин и три женщины), на скорости вылетел на встречную полосу и залетел под грузовик-тягач. Водитель и трое пассажиров погибли на месте. Позднее в больнице скончалась еще одна женщина. По данным URA.RU, компания возвращалась с гулянки. В крови выживших был обнаружен алкоголь.
Одна из основных проблем на сегодня — это угроза от водителей, которые садятся за руль пьяными, добавил Путков. Количество ДТП с участием таких водителей только увеличивается — в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, в 2025 году число аварий с участием нетрезвых водителей уже больше на 7,3%.
В 2024 года сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 12 740 водителей с признаками опьянения, еще 1 789 человек сели за руль пьяными повторно. Итого общая цифра составила 14 529 выявленный пьяных водителей.
С начала 2025 года задержаны 1 759 водителей в нетрезвом состоянии, 219 водителей сели за руль в состоянии алкогольного опьянения повторно. За два месяца 2025 года уже выявлено 1 978 пьяных водителей.
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