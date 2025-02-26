Bloomberg: Великобритания, Германия и Франция направят войска на Украину

Ряд стран Европы, включая Великобританию, Германию и Францию, готовы отправить свои войска на Украину для поддержания режима прекращения огня. Об этом сообщил министр финансов Франции Эрик Ломбар.
«Есть общее согласие, что для гарантирования режима прекращения огня на Украину надо будет направить европейских солдат. Великобритания, Германия и Франция готовы к этому. Солдаты приедут после установления режима прекращения огня, чтобы его обеспечить», — сказал Ломбар в беседе с Bloomberg. Он отметил, что другие страны Евросоюза также готовы к отправке своих военных.
По словам французского министра, президент США Дональд Трамп поддержал соответствующую инициативу. Однако подробности он не озвучил.
Страны Европы еще в прошлом году отмечали, что готовы направить свои войска на Украину в качестве миротворческих сил в качестве гарантий безопасности Киеву. Однако европейские лидеры не могут прийти к окончательному согласию, так как не все из них готовы направлять свои военные силы.
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