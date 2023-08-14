14 августа 2023
13 августа 2023

В Перми откроется новое кафе, где подают чай в хрустальных «бомбочках». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Пермь, чай, спа салон, релакс
В меню кафе будут представлены чай, кофе и десерты Фото:

В центре Перми готовится к открытию новое кафе «Вкусно». В заведении будут подавать бенто-торты и японские пирожные моти ручной работы, а также чай в хрустальных карамельных сферах, которые называют «бомбочки», рассказала URA.RU хозяйка кафе Наталья.

«Тут вы можете позавтракать и выпить чашечку вкуснейшего ароматного кофе с десертом. Или устроить встречу с подругой, партнером по бизнесу и угоститься необычным чаем, подача которого вас удивит. Мы будем подавать чай в хрустальных сферах, которые сделаны из низкокалорийного сахарозаменителя. Если сферу полить кипятком, вы услышите треск, который можно сравнить с треском льда. Затем чайная бомбочка раскрывается, и из нее поднимается чай», — рассказала Наталья корреспонденту агентства.

Ассортимент кафе не будет ограничиваться теми десертами, которые будут выставлены на витрине. Торты и пирожные можно будет сделать на заказ. В помещении кафе создадут специальное пространство для проведения кулинарных мастер-классов и мероприятий. Открытие заведения запланировано на 24—25 августа. Кофейня будет находиться на улице Революции, 52.

В кофейне будут представлены торы и пирожные ручной работы
В кофейне будут представлены торы и пирожные ручной работы
Фото:
Моти — это десерт, который напоминает по вкусу и пирожное, и мороженое
Моти — это десерт, который напоминает по вкусу и пирожное, и мороженое
Фото:
Хрустальная сфера чая сделана из низкокалорийного сахарозаменителя
Хрустальная сфера чая сделана из низкокалорийного сахарозаменителя
Фото:

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В центре Перми готовится к открытию новое кафе «Вкусно». В заведении будут подавать бенто-торты и японские пирожные моти ручной работы, а также чай в хрустальных карамельных сферах, которые называют «бомбочки», рассказала URA.RU хозяйка кафе Наталья. «Тут вы можете позавтракать и выпить чашечку вкуснейшего ароматного кофе с десертом. Или устроить встречу с подругой, партнером по бизнесу и угоститься необычным чаем, подача которого вас удивит. Мы будем подавать чай в хрустальных сферах, которые сделаны из низкокалорийного сахарозаменителя. Если сферу полить кипятком, вы услышите треск, который можно сравнить с треском льда. Затем чайная бомбочка раскрывается, и из нее поднимается чай», — рассказала Наталья корреспонденту агентства. Ассортимент кафе не будет ограничиваться теми десертами, которые будут выставлены на витрине. Торты и пирожные можно будет сделать на заказ. В помещении кафе создадут специальное пространство для проведения кулинарных мастер-классов и мероприятий. Открытие заведения запланировано на 24—25 августа. Кофейня будет находиться на улице Революции, 52.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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