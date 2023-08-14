В меню кафе будут представлены чай, кофе и десерты Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В центре Перми готовится к открытию новое кафе «Вкусно». В заведении будут подавать бенто-торты и японские пирожные моти ручной работы, а также чай в хрустальных карамельных сферах, которые называют «бомбочки», рассказала URA.RU хозяйка кафе Наталья.

«Тут вы можете позавтракать и выпить чашечку вкуснейшего ароматного кофе с десертом. Или устроить встречу с подругой, партнером по бизнесу и угоститься необычным чаем, подача которого вас удивит. Мы будем подавать чай в хрустальных сферах, которые сделаны из низкокалорийного сахарозаменителя. Если сферу полить кипятком, вы услышите треск, который можно сравнить с треском льда. Затем чайная бомбочка раскрывается, и из нее поднимается чай», — рассказала Наталья корреспонденту агентства.

Ассортимент кафе не будет ограничиваться теми десертами, которые будут выставлены на витрине. Торты и пирожные можно будет сделать на заказ. В помещении кафе создадут специальное пространство для проведения кулинарных мастер-классов и мероприятий. Открытие заведения запланировано на 24—25 августа. Кофейня будет находиться на улице Революции, 52.

В кофейне будут представлены торы и пирожные ручной работы Фото: личный архив Натальи

Моти — это десерт, который напоминает по вкусу и пирожное, и мороженое Фото: личный архив Натальи