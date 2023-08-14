В центре Перми готовится к открытию новое кафе «Вкусно». В заведении будут подавать бенто-торты и японские пирожные моти ручной работы, а также чай в хрустальных карамельных сферах, которые называют «бомбочки», рассказала URA.RU хозяйка кафе Наталья.
«Тут вы можете позавтракать и выпить чашечку вкуснейшего ароматного кофе с десертом. Или устроить встречу с подругой, партнером по бизнесу и угоститься необычным чаем, подача которого вас удивит. Мы будем подавать чай в хрустальных сферах, которые сделаны из низкокалорийного сахарозаменителя. Если сферу полить кипятком, вы услышите треск, который можно сравнить с треском льда. Затем чайная бомбочка раскрывается, и из нее поднимается чай», — рассказала Наталья корреспонденту агентства.
Ассортимент кафе не будет ограничиваться теми десертами, которые будут выставлены на витрине. Торты и пирожные можно будет сделать на заказ. В помещении кафе создадут специальное пространство для проведения кулинарных мастер-классов и мероприятий. Открытие заведения запланировано на 24—25 августа. Кофейня будет находиться на улице Революции, 52.
В кофейне будут представлены торы и пирожные ручной работы
Фото: личный архив Натальи
Моти — это десерт, который напоминает по вкусу и пирожное, и мороженое
Фото: личный архив Натальи
Хрустальная сфера чая сделана из низкокалорийного сахарозаменителя
В центре Перми готовится к открытию новое кафе «Вкусно». В заведении будут подавать бенто-торты и японские пирожные моти ручной работы, а также чай в хрустальных карамельных сферах, которые называют «бомбочки», рассказала URA.RU хозяйка кафе Наталья. «Тут вы можете позавтракать и выпить чашечку вкуснейшего ароматного кофе с десертом. Или устроить встречу с подругой, партнером по бизнесу и угоститься необычным чаем, подача которого вас удивит. Мы будем подавать чай в хрустальных сферах, которые сделаны из низкокалорийного сахарозаменителя. Если сферу полить кипятком, вы услышите треск, который можно сравнить с треском льда. Затем чайная бомбочка раскрывается, и из нее поднимается чай», — рассказала Наталья корреспонденту агентства. Ассортимент кафе не будет ограничиваться теми десертами, которые будут выставлены на витрине. Торты и пирожные можно будет сделать на заказ. В помещении кафе создадут специальное пространство для проведения кулинарных мастер-классов и мероприятий. Открытие заведения запланировано на 24—25 августа. Кофейня будет находиться на улице Революции, 52.