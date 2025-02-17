В центре Екатеринбурга снесут крупный завод, отнятый у Гайсина: инсайд

Национализированный завод «Уралбиофарм», ранее принадлежавший бизнесмену, экс-депутату Госдумы Малику Гайсину, хотят перенести из центра на окраину Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с планами действующих собственников предприятия и чиновников. Его слова косвенно подтверждаются письмом, которое ушло из свердловского правительства в федеральный Минпромторг в конце декабря. Его копия есть в распоряжении агентства.
В нем говорится, что «Уралбиофарм», который после национализации перешел под временное управление Росимущества, необходимо сохранить. И на аукционе по продаже акций (приватизация запланирована на 2025 — 2026 годы) выдвинуть ряд условий интересантам. Среди них — «строительство, материально-техническое обеспечение, модернизация и запуск нового производственного комплекса в административных границах Екатеринбурга», а не там, где цеха располагаются сейчас (ул. Куйбышева, 60).
Анонимный собеседник агентства знает, что есть вариант разместить производственные мощности на Сибирском тракте, где у предприятия якобы есть участок. Еще один источник URA.RU указывает, что в свое время по похожему сценарию развивалась история с переносом хлебозавода «Смак» с улицы Свердлова. Часть площадей перевезли на окраину, а освободившийся участок — в границах Свердлова-Мамина-Сибиряка-Азина-Шевченко — застроили жильем.
Гайсин владел «Уралбиофармом», старейшим в УрФО производителем лекарств, до августа 2023-го, национализация произошла по иску Генпрокуратуры РФ. К тому моменту Гайсин уже был под домашним арестом. Его обвинили в том, что в 1990-е — на пике своего влияния — он приобрел акции «Уралбиофарма», банка «Вятич» и ряда других организаций в нарушение антикоррупционного законодательства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!