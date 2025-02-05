Бизнесмен Гайсин, лишенный миллиардных активов, вновь попал в больницу

05 февраля 2025 в 17:22 Размер текста - 17 +

Малик Гайсин продолжает борьбу за свои активы Фото: Илья Московец © URA.RU Свердловский бизнесмен, экс-депутат Госдумы Малик Гайсин в разгар судебных битв за национализированные активы во второй раз попал в больницу. Об этом URA.RU рассказал источник из окружения предпринимателя. «Его госпитализировали около недели назад. Сейчас он в стационаре», — сообщил инсайдер агентства. 5 февраля Гайсину продлили домашний арест до 11 мая. В процессе его не было, уточнили в Ленинском райсуде Екатеринбурга. Первый раз Гайсина госпитализировали в сентябре прошлого года. После он проходил реабилитацию в одном из медцентров Екатеринбурга. В новогодние праздники его оттуда выписали. Новость по теме Попавший в больницу Гайсин нанял московских юристов для войны за отнятый бизнес Уголовное преследование Гайсина началось в 2023-м. Его задержали по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Ему предъявили обвинение по трем статьям УК РФ и отправили под домашний арест. А его предприятия (заводы «Исеть», «Уралбиофарм», банк «Вятич», а также доли в ООО «Вагран» и ООО «Актай-М») национализировали решением Ленинского райсуда. Активы, переданные государству, оценивались в три миллиарда рублей. Бизнесмен тяжело переживал из-за случившегося, поэтому и оказался в больнице. Сам Гайсин называл происходящее «рейдерским захватом» и обратился в Верховный суд. Тот вернул на рассмотрение дело о национализации завода «Исеть» (сейчас им распоряжается уже «Ростех»). Однако 10 сентября 2024-го тот же райсуд национализировал «Исеть» повторно. В сентябре в суд ушло новое дело против Гайсина. В этот раз его обвинили в растрате 256 млн рублей «Исети», которые он якобы перевел на счета аффилированного с ним предприятия ООО «Иверь», не имея на то законных оснований. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский бизнесмен, экс-депутат Госдумы Малик Гайсин в разгар судебных битв за национализированные активы во второй раз попал в больницу. Об этом URA.RU рассказал источник из окружения предпринимателя. «Его госпитализировали около недели назад. Сейчас он в стационаре», — сообщил инсайдер агентства. 5 февраля Гайсину продлили домашний арест до 11 мая. В процессе его не было, уточнили в Ленинском райсуде Екатеринбурга. Первый раз Гайсина госпитализировали в сентябре прошлого года. После он проходил реабилитацию в одном из медцентров Екатеринбурга. В новогодние праздники его оттуда выписали. Уголовное преследование Гайсина началось в 2023-м. Его задержали по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Ему предъявили обвинение по трем статьям УК РФ и отправили под домашний арест. А его предприятия (заводы «Исеть», «Уралбиофарм», банк «Вятич», а также доли в ООО «Вагран» и ООО «Актай-М») национализировали решением Ленинского райсуда. Активы, переданные государству, оценивались в три миллиарда рублей. Бизнесмен тяжело переживал из-за случившегося, поэтому и оказался в больнице. Сам Гайсин называл происходящее «рейдерским захватом» и обратился в Верховный суд. Тот вернул на рассмотрение дело о национализации завода «Исеть» (сейчас им распоряжается уже «Ростех»). Однако 10 сентября 2024-го тот же райсуд национализировал «Исеть» повторно. В сентябре в суд ушло новое дело против Гайсина. В этот раз его обвинили в растрате 256 млн рублей «Исети», которые он якобы перевел на счета аффилированного с ним предприятия ООО «Иверь», не имея на то законных оснований.