Ушла из жизни первый секретарь избиркома Петербурга

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Рита Григорьевна посвятила более 11 лет работы в избирательной системе Санкт-Петербурга
Рита Григорьевна посвятила более 11 лет работы в избирательной системе Санкт-Петербурга Фото:

После тяжелой болезни скончалась выдающийся деятель избирательной системы Санкт-Петербурга и первый секретарь Санкт-Петербургской избирательной комиссии Рита Григорьевна Малова. Об этом сообщили в ведомстве.

«В результате тяжелой болезни ушла из жизни Рита Григорьевна Малова», — пишет Санкт-Петербургская избирательная комиссия. Сообщение было опубликовано в официальном telegram-канале. 

Рита Малова посвятила более 11 лет работы в избирательной системе Санкт-Петербурга. Она начала карьеру как заместитель председателя и впоследствии стала секретарем избирательной комиссии. «Ее непоколебимый профессионализм и глубокое понимание электоральных процессов способствовали значительному улучшению работы избирательных комиссий города», — отметили коллеги.

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После тяжелой болезни скончалась выдающийся деятель избирательной системы Санкт-Петербурга и первый секретарь Санкт-Петербургской избирательной комиссии Рита Григорьевна Малова. Об этом сообщили в ведомстве. «В результате тяжелой болезни ушла из жизни Рита Григорьевна Малова», — пишет Санкт-Петербургская избирательная комиссия. Сообщение было опубликовано в официальном telegram-канале.  Рита Малова посвятила более 11 лет работы в избирательной системе Санкт-Петербурга. Она начала карьеру как заместитель председателя и впоследствии стала секретарем избирательной комиссии. «Ее непоколебимый профессионализм и глубокое понимание электоральных процессов способствовали значительному улучшению работы избирательных комиссий города», — отметили коллеги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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