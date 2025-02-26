Ушла из жизни первый секретарь избиркома Петербурга

После тяжелой болезни скончалась выдающийся деятель избирательной системы Санкт-Петербурга и первый секретарь Санкт-Петербургской избирательной комиссии Рита Григорьевна Малова. Об этом сообщили в ведомстве.
«В результате тяжелой болезни ушла из жизни Рита Григорьевна Малова», — пишет Санкт-Петербургская избирательная комиссия. Сообщение было опубликовано в официальном telegram-канале.
Рита Малова посвятила более 11 лет работы в избирательной системе Санкт-Петербурга. Она начала карьеру как заместитель председателя и впоследствии стала секретарем избирательной комиссии. «Ее непоколебимый профессионализм и глубокое понимание электоральных процессов способствовали значительному улучшению работы избирательных комиссий города», — отметили коллеги.
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