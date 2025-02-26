Названа причина задержания Джорджеску

Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску был задержан и доставлен на допрос в связи с обысками, проведенными с целью расследования возможных преступлений против конституционного строя. Об этом сообщило местное издание Stirileprotv.
«Джорджеску доставили на допрос в рамках обысков, проводившихся в нескольких уездах в целях выявления действий, направленных против конституционного строя», — сообщило румынское издание, ссылаясь на судебные источники. Джорджеску подозревают в совершении публичного подстрекательства, создание фашистской организации и распространение ложных сведений о финансировании избирательной кампании.
Уточняется, что в Генпрокуратуру Румынии политик прибыл на костылях. На вопросы журналистов он отвечать отказался.
Ранее стало известно, что в Бухаресте машину кандидата в президенты Румынии Джорджеску остановила полиция. Политика задержали и доставили в Генеральную прокуратуру для допроса.
В ноябре 2024 года в Румынии состоялись президентские выборы, по итогам которых в первом туре победу одержал кандидат Джеорджеску. Он известен своими высказываниями против предоставления помощи Украине, что вызвало реакцию среди американских СМИ, где его взгляды охарактеризовали как пророссийские. Однако Конституционный суд Румынии отменил результаты выборов.
Новые президентские выборы должны пройти весной. Сейчас полномочия главы государства исполняет Илие Боложан.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.