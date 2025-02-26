Задержан кандидат в президенты Румынии Джорджеску

Задержан пророссийски настроенный кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску. Об этом сообщило местное издание Libertatea.
«Кэлина Джеорджеску сегодня доставили в Генеральную прокуратуру для допроса прокурорами», — сообщила Libertatea. Уточняется, что полиция остановила машину Джеорджеску в Бухаресте, после чего доставила в Генпрокуратуру.
На данный момент подробности и причины задержания Кэлина Джеорджеску не раскрываются. Следственные органы пока не предоставили официальных комментариев по этому поводу.
В конце ноября 2024 года в Румынии прошли президентские выборы. Победу в первом туре одержал Джеорджеску. Политик является противником помощи Украине, и некоторые американские журналисты назвали его обладателем пророссийских взглядов.
Конституционный суд Румынии отменил результаты выборов. Нынешний президент страны Клаус Йоханнис продолжал исполнение обязанностей, несмотря на окончание его официального мандата 21 декабря. Однако уже в феврале 2025 года он ушел с поста из-за угрозы импичмента.
Новые президентские выборы должны пройти весной. До переизбрания президента полномочия главы государства исполняет Илие Боложан.
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