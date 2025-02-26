Сотрудники УФСБ по Челябинской области выявили лидера преступной группы, похитившей у МУП «Коммет» более 2,2 млн рублей. Им оказался замдиректора предприятия Владимир Горошко. После задержания мужчине удалось отвезти от себя подозрения, но следственный орган «переиграл» его.
«УФСБ в ходе проведения следственных действий установлено, что организатором преступной схемы по хищению денежных средств муниципального предприятия в размере более 2,2 млн рублей выступил заместитель директора», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. Доводов следствия хватило, чтобы Горошко отправили в СИЗО, где его уже дожидается начальник Сергей Кочнев.
Кочнев и Горошко были задержаны сотрудниками ФСБ 12 февраля. Их обвинили в мошенничестве на сумму более 2,2 млн рублей. По версии следствия, действуя группой они заключали фиктивные договоры с аффилированными ИП на техническое обслуживание имущественного комплекса предприятия, которое на момент совершения сделок фактически не принадлежало организации-заказчику. После подписания актов приемки выполненных работ и их оплаты денежные средства возвращались заказчику.
После задержания Кочнева отправили в СИЗО. Горошко же смог отвезти от себя подозрения. Но теперь следствие добралось и до него.
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