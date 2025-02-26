Трамп заявил, что Украина получит гарантии безопасности после сделки по металлам

После подписания соглашения по редкоземельным металлам Украина получит гарантии безопасности. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече кабинета министров.
«Это хорошее соглашение для Украины тоже. Они автоматически получают некоторые гарантии безопасности, потому что мы там будем присутствовать и Европа будет внимательно за всем следить», — сказал Трамп. Трансляция встречи ведется на официальном канале Белого дома в X.
Он также подчеркнул, что Великобритания и Франция намерены отправить на Украину свои миротворческие силы. Это хорошо, отметил Трамп.
Действующий украинский президент Владимир Зеленский прилетит в Вашингтон 28 февраля. Трамп подтвердил, что целью визита станет подписание договора о полезных ископаемых Украины. Соглашение предусматривает обмен природными ресурсами на военную помощь Киеву.
Кроме того, 23 января Зеленский допустил начало мирного диалога с президентом РФ Владимиром Путиным при условии, что США предоставят свои гарантий безопасности. Ранее Москва уже неоднократно предлагала сесть за стол переговоров, но Киев постоянно отказывался.
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