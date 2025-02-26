Трамп назвал дату, когда Зеленский подпишет сделку по редкоземельным металлам

Украинский лидер Владимир Зеленский прилетит в Вашингтон в пятницу, 28 февраля, для подписания соглашения по редкоземельным ресурсам. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на первом заседании американского кабмина.
«Мы хорошо продвигаемся с Россией и Украиной. Президент Зеленский собирается приехать в пятницу, это подтверждено. И мы собираемся подписать соглашение, которое будет очень большим соглашением», — сказал Трамп. Трансляция велась на официальном аккаунте Белого дома в X.
Ранее о цели визита Зеленского в столицу США заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Согласно договору, Украина должна будет предоставить Штатам доступ к добыче полезных ископаемых в обмен на военную помощь Киеву.
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