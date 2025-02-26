Трамп назвал дату, когда Зеленский подпишет сделку по редкоземельным металлам

Трамп: 28 февраля Зеленский подпишет сделку по редкоземельным металлам
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По словам Трампа, в пятницу Зеленский подпишет договор по полезным ископаемым
По словам Трампа, в пятницу Зеленский подпишет договор по полезным ископаемым Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский прилетит в Вашингтон в пятницу, 28 февраля, для подписания соглашения по редкоземельным ресурсам. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на первом заседании американского кабмина.

«Мы хорошо продвигаемся с Россией и Украиной. Президент Зеленский собирается приехать в пятницу, это подтверждено. И мы собираемся подписать соглашение, которое будет очень большим соглашением», — сказал Трамп. Трансляция велась на официальном аккаунте Белого дома в X.

Ранее о цели визита Зеленского в столицу США заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Согласно договору, Украина должна будет предоставить Штатам доступ к добыче полезных ископаемых в обмен на военную помощь Киеву.

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Украинский лидер Владимир Зеленский прилетит в Вашингтон в пятницу, 28 февраля, для подписания соглашения по редкоземельным ресурсам. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на первом заседании американского кабмина. «Мы хорошо продвигаемся с Россией и Украиной. Президент Зеленский собирается приехать в пятницу, это подтверждено. И мы собираемся подписать соглашение, которое будет очень большим соглашением», — сказал Трамп. Трансляция велась на официальном аккаунте Белого дома в X. Ранее о цели визита Зеленского в столицу США заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Согласно договору, Украина должна будет предоставить Штатам доступ к добыче полезных ископаемых в обмен на военную помощь Киеву.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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