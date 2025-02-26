Бастрыкин запросил доклад о пожилой пермячке, на которую напала стая собак

Глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о пожилой женщине из Красновишерска (Пермский край), на которую напала стая бездомных собак. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«В качестве подозреваемой задержан директор муниципального казенного учреждения. Ей будет предъявлено обвинение по статье „халатность“. Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — написано в telegram-канале ведомства.
Ранее стало известно о том, что пермские следователи нашли виновного в истории с нападением стаи собак на пенсионерку. Инцидент произошел в понедельник, 24 февраля. Женщина решила покормить безнадзорных животных, в результате чего получила «укушенные раны различной степени тяжести».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!