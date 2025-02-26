26 февраля 2025

Бастрыкин запросил доклад о пожилой пермячке, на которую напала стая собак

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Возбуждено уголовное дело по статье «халатность»
Возбуждено уголовное дело по статье «халатность» Фото:

Глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о пожилой женщине из Красновишерска (Пермский край), на которую напала стая бездомных собак. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В качестве подозреваемой задержан директор муниципального казенного учреждения. Ей будет предъявлено обвинение по статье „халатность“. Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — написано в telegram-канале ведомства.

Ранее стало известно о том, что пермские следователи нашли виновного в истории с нападением стаи собак на пенсионерку. Инцидент произошел в понедельник, 24 февраля. Женщина решила покормить безнадзорных животных, в результате чего получила «укушенные раны различной степени тяжести».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о пожилой женщине из Красновишерска (Пермский край), на которую напала стая бездомных собак. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «В качестве подозреваемой задержан директор муниципального казенного учреждения. Ей будет предъявлено обвинение по статье „халатность“. Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — написано в telegram-канале ведомства. Ранее стало известно о том, что пермские следователи нашли виновного в истории с нападением стаи собак на пенсионерку. Инцидент произошел в понедельник, 24 февраля. Женщина решила покормить безнадзорных животных, в результате чего получила «укушенные раны различной степени тяжести».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...