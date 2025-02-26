Президент США Дональд Трамп заявил о своем стремлении помочь Украине вернуть как можно больше территорий в рамках возможного мирного соглашения с Россией. Это заявление было сделано во время первого заседания кабинета министров, где обсуждалась политика США по урегулированию конфликта.
«Мы сделаем все возможное, чтобы заключить наилучшее соглашение для обеих сторон. Но что касается Украины — мы постараемся очень сильно, чтобы они смогли вернуть как можно больше», — заявил Трамп в присутствии журналистов, подчеркивая стремление США поддержать Украину в вопросе восстановления территориальной целостности.
В то же время, Трамп не уточнил, какие именно территории могут быть включены в соглашение, но подчеркнул, что главная цель США — завершение конфликта на выгодных условиях для всех участников. Он не стал делать прямых указаний на конкретные регионы, оставив этот вопрос открытым для дальнейших переговоров.
При этом президент США заявил, что Украина не может рассчитывать на членство в НАТО в рамках возможного будущего соглашения по урегулированию конфликта на ее территории. По его словам, после подписания соглашения по редкоземельным металлам Украина получит гарантии безопасности.
Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что задачей урегулирования ситуации на Украине должен стать не временный прекращение огня, предоставляющий возможность для перевооружения сил с последующим возобновлением боевых действий, а установление долгосрочного мира. По утверждению Путина, Москва намерена продолжить отстаивать интересы российской нации, что является основной целью СВО.
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