26 февраля 2025

Профессор Виноградов: части пенсионеров в марте выплатят пенсию меньшего размера

© Служба новостей «URA.RU»
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Повышение пенсии смогут получить лишь военные
Повышение пенсии смогут получить лишь военные Фото:

В России некоторые категории пенсионеров получат меньше пенсионных выплат в марте по сравнению с февралем. Об этом сообщил декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

«За февраль пенсия пришла не только увеличенная на 9,5%, но и с доплатой недополученных в январе 2,2%. В марте такой доплаты не будет, поэтому общий размер выплат окажется меньше», — передает слова Виноградова агентство «Прайм». Тем не менее, отдельные категории пенсионеров, такие как военные, ожидает повышение пенсий в марте на 4,4%. Размер прибавки будет зависеть от индивидуальных факторов каждого пенсионера, включая звание, должность и выслугу лет.

Ранее URA.RU писало, что большинство россиян считают достойной пенсию в размере 50 тысяч рублей. Молодежь до 25 лет видит адекватным размер в 47,4 тысячи рублей, тогда как люди старше 45 лет ожидают не менее 50,2 тысячи рублей. Однако размер пенсии по старости является 25 тысяч рублей. Подробнее о том, где самые высокие и низкие пенсионные выплаты в России — в материале агентства.

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В России некоторые категории пенсионеров получат меньше пенсионных выплат в марте по сравнению с февралем. Об этом сообщил декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов. «За февраль пенсия пришла не только увеличенная на 9,5%, но и с доплатой недополученных в январе 2,2%. В марте такой доплаты не будет, поэтому общий размер выплат окажется меньше», — передает слова Виноградова агентство «Прайм». Тем не менее, отдельные категории пенсионеров, такие как военные, ожидает повышение пенсий в марте на 4,4%. Размер прибавки будет зависеть от индивидуальных факторов каждого пенсионера, включая звание, должность и выслугу лет. Ранее URA.RU писало, что большинство россиян считают достойной пенсию в размере 50 тысяч рублей. Молодежь до 25 лет видит адекватным размер в 47,4 тысячи рублей, тогда как люди старше 45 лет ожидают не менее 50,2 тысячи рублей. Однако размер пенсии по старости является 25 тысяч рублей. Подробнее о том, где самые высокие и низкие пенсионные выплаты в России — в материале агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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