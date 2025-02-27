В пресс-службе милиции ДНР сообщили об успешном перехвате радиопереговоров украинского командования вблизи Красноармейска. Во время переговоров один из офицеров ВСУ доложил о значительных потерях в своем укрепрайоне и приказывал бойцам вернуться на позиции несмотря на продолжающиеся обстрелы. Карта спецоперации и ход военных действий — в материале URA.RU.
Перехват переговоров командиров ВСУ
Специализированные подразделения ДНР заявили о перехвате переговоров украинских командиров вблизи города Красноармейск. В рамках диалогов один из офицеров ВСУ рассказал о потерях среди живой силы в своем укрепленном районе. Он также возмутился уходом своих подчиненных с позиции и, несмотря на продолжающийся обстрел, приказал им вернуться.
Согласно данным пресс-службы милиции ДНР, изначально командование ВСУ стремилось организовать эффективную оборону для отражения атак ВС РФ. Однако ситуация обострилась из-за усиливающихся конфликтов между украинскими офицерами и военными. Подобное привело к открытому противостоянию и последующему бегству бойцов ВСУ после артиллерийских залпов.
Купянское направление
ВС РФ подошли к пригороду Купянска в Харьковской области — для этого они прорвались на окраину села Кондрашовка в регионе, заявил российские военкоры для aif.ru. Помимо прочего, они добавили, что ВС РФ взяли под контроль большую часть Константинополя.
Кроме того, военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские бойцы а минувшие сутки нанесли три сосредоточенных удара по позициям ВСУ в Купянске. В результате этого противник потерял порядка 50 солдат, пять опорных пунктов и две бронемашины.
Новопавловское направление
Бойцы ВС РФ осуществили наступательные действия в районе Бурлацкого и укрепляют там свои позиции, однако использование противником дронов осложняет эту задачу. Также ВСУ перебросили основные силы пехоты в северную часть Бурлацкого.
Кроме того, к востоку от этого района российские военные вошли в населенный пункт Скудное и взяли под контроль его западные и южные сектора. Также ВС РФ нацелены взять территории в направлении Днепроэнергии. Расстояние от этого села до Скудного составляет 650-1500 метров по прямой через реку. Помимо прочего, продолжается операция подразделений группы войск «Восток» в направлении Привольного и Новополя, где они расширяют зону контроля, передает военкор Юрий Котенок.
Сумское направление
В Минобороны РФ сообщили, что военные российской армии уничтожили замаскированный пункт запуска БПЛА-камикадзе ВСУ в Сумской области. Операция была выполнена с помощью ракетного удара оперативно-тактического комплекса «Искандер». В результате противник потерял более 20 специалистов из расчетов БПЛА, несколько единиц автомобильной техники и порядка 14 единиц БПЛА-камикадзе дальнего действия самолетного типа «Кобра».
Запорожское направление
На запорожском участке фронта российские войска продолжают давить на оборону ВСУ в районе Пятихаток и Каменского. По передовым позициям и тыловым районам противника наносятся удары авиации. В связи с этим военные группировки «Немец» из 291-го полка заявили об уничтожении укреплений и живой силы ВСУ, передает telegram-канал WarGonzo.
Покровское направление
На покровском направлении ситуация остается напряженной, потому что ВСУ предпринимают контратаки. В ряде районов бои происходят с переменным успехом для российской и украинской армий, пишет telegram-канал WarGonzo. Также на направлении отмечается повышенная активность беспилотников противника, включая крупные аграрные дроны, которые начали использоваться даже в дневное время. Ранее подобное было нехарактерно.
Курское направление
Военное командование ВС РФ сообщило о том, что российские войска успешно завершили операции по освобождению населенных пунктов Погребки и Орловка в Курской области. Также были отмечены тактические достижения ВС РФ в районах Новой Сорочины и Лебедевки. Кроме того, продолжается продвижение российских бойцов в районе Малой Локни. Однако сильно затрудняется большим количеством открытой местности, что дает украинской армии использовать дроны-камикадзе для обороны, передает telegram-канал WarGonzo.
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