Пилот «Уральских авиалиний», сбивший лайнером техника, избежал тюремного срока

27 февраля 2025 в 14:06 Размер текста - 17 +

На скамье подсудимых был Максим Красноперов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Прекращено уголовное дело пилота авиакомпании «Уральские авиалинии» Максима Красноперова, который наехал в аэропорту Кольцово на техника Раиля Хасанова. Такое решение вынес Октябрьский районный суд Екатеринбурга. «По ходатайству дело было рассмотрено в порядке особого судопроизводства. В итоге суд прекратил уголовное преследование Красноперова в связи с примирением сторон», — сообщили URA.RU в инстанции. Инцидент произошел утром 19 мая прошлого года. Самолет готовился к вылету в Бишкек и сбил Хасанова. Передняя стойка шасси переехала ему правую ногу. Раиля госпитализировали. В больнице ему ампутировали конечность. После несчастного случая было возбуждено дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения…». Красноперов признал вину и выплатил технику два миллиона рублей. В суде дело рассматривалось в особом порядке — без судебного следствия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прекращено уголовное дело пилота авиакомпании «Уральские авиалинии» Максима Красноперова, который наехал в аэропорту Кольцово на техника Раиля Хасанова. Такое решение вынес Октябрьский районный суд Екатеринбурга. «По ходатайству дело было рассмотрено в порядке особого судопроизводства. В итоге суд прекратил уголовное преследование Красноперова в связи с примирением сторон», — сообщили URA.RU в инстанции. Инцидент произошел утром 19 мая прошлого года. Самолет готовился к вылету в Бишкек и сбил Хасанова. Передняя стойка шасси переехала ему правую ногу. Раиля госпитализировали. В больнице ему ампутировали конечность. После несчастного случая было возбуждено дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения…». Красноперов признал вину и выплатил технику два миллиона рублей. В суде дело рассматривалось в особом порядке — без судебного следствия.