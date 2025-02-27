Пилот «Уральских авиалиний», сбивший лайнером техника, избежал тюремного срока

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Подготовка рейса авиакомпании Red Wings Екатеринбург-Саратов. Екатеринбург, кабина самолета, кабина пилота
На скамье подсудимых был Максим Красноперов Фото:

Прекращено уголовное дело пилота авиакомпании «Уральские авиалинии» Максима Красноперова, который наехал в аэропорту Кольцово на техника Раиля Хасанова. Такое решение вынес Октябрьский районный суд Екатеринбурга.

«По ходатайству дело было рассмотрено в порядке особого судопроизводства. В итоге суд прекратил уголовное преследование Красноперова в связи с примирением сторон», — сообщили URA.RU в инстанции.

Инцидент произошел утром 19 мая прошлого года. Самолет готовился к вылету в Бишкек и сбил Хасанова. Передняя стойка шасси переехала ему правую ногу. Раиля госпитализировали. В больнице ему ампутировали конечность.

После несчастного случая было возбуждено дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения…». Красноперов признал вину и выплатил технику два миллиона рублей. В суде дело рассматривалось в особом порядке — без судебного следствия.

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Прекращено уголовное дело пилота авиакомпании «Уральские авиалинии» Максима Красноперова, который наехал в аэропорту Кольцово на техника Раиля Хасанова. Такое решение вынес Октябрьский районный суд Екатеринбурга. «По ходатайству дело было рассмотрено в порядке особого судопроизводства. В итоге суд прекратил уголовное преследование Красноперова в связи с примирением сторон», — сообщили URA.RU в инстанции. Инцидент произошел утром 19 мая прошлого года. Самолет готовился к вылету в Бишкек и сбил Хасанова. Передняя стойка шасси переехала ему правую ногу. Раиля госпитализировали. В больнице ему ампутировали конечность. После несчастного случая было возбуждено дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения…». Красноперов признал вину и выплатил технику два миллиона рублей. В суде дело рассматривалось в особом порядке — без судебного следствия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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