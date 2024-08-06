Росавиация завершила расследование ЧП с техником, которого переехали в Кольцово

Росавиация поставила точку в расследовании инцидента с наездом самолета «Уральских авиалиний» на техника в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Комиссия считает, что командир судна отвлекся, из-за чего теперь разжалован во вторые пилоты. Информация об этом появилась в Telegram.
«Комиссия, сославшись на уточняющие документы Airbus, пояснила, что действия после запуска двигателей являются рутинными для пилотов и выполняются автоматически без высокого сознательного контроля, в связи с чем есть вероятность, что даже опытный экипаж может пропустить какое-либо действие в том числе из-за отвлекающих факторов», — передает telegram-канад «Авиаторщина». Отмечается, что пилота отвлек самолет Smartavia, прилетевший из Санкт-Петербурга, который мог стать препятствием на пути.
После того, как командир судна убедился, что слева никого нет, то получил доклад второго пилота о свободном пространстве справа. Тогда КВС тронулся — без доклада техника об удаленном пине и его подтверждающего визуального сигнала. После этого самолет наехал на специалиста, но его крики услышали не сразу. Он был зажат в течение шести минут.
Техник получил серьезные травмы ног, часть одной из которых ему пришлось ампутировать. Состояние пострадавшего оценивали как очень тяжелое. После инцидента было возбуждено уголовное дело.
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