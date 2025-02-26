Праймериз: главная интрига схватки за челябинское заксобрание

Выборы в парламент Челябинской области пройдут по новым правилам

27 февраля 2025 в 12:26 Размер текста - 17 +

Заксобрание Челябинской области изменило избирательный закон за полгода до дня голосования Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы в заксобрание Челябинской области 2025 года До выборов в заксобрание Челябинской области осталось полгода. До праймериз «Единой России» — предварительного голосования, в ходе которого претенденты на мандат могут заручиться поддержкой самой влиятельной политической силы региона — куда меньше. URA.RU выяснило, чего ждут кандидаты от праймериз в 2025 году. Тем более, правила игры внезапно и радикально поменялись: вместо территориальных групп у партий будут единые избирательные списки. Что такое праймериз Праймериз — это процедура выдвижения кандидата на выборную должность от политической партии. Термин происходит от английского primaries, primary elections— первичные, или предварительные, выборы. Их сверхзадача — снизить влияние партийных лидеров и дать обычным гражданам выбирать, кто будет представлять ту или иную партию. Самой же партии — изучить настроения в обществе, вовлечь его в политику, выбрать наиболее авторитетных и «проходных» кандидатов для основных выборов. Сейчас праймериз регулярно проводит только «Единая Россия». Первые состоялись в 2007 году, а с 2009 года они стали обязательным этапом парламентских и региональных выборов. В процессе любой допущенный к участию человек сможет донести свою программу для избирателей. Получившие большинство голосов смогут выдвинуться в депутаты уже при поддержке «Единой России». В ходе кампании 2025 года в региональном парламенте предстоит разыграть 60 мандатов. Вся область разделена на 30 округов, и от каждого из этих округов будет избрано по одному депутату, который в заксобрании будет представлять именно эту территорию. Оставшиеся 30 мандатов будут распределены по партийному списку, то есть пропорционально количеству голосов избирателей, отданных за каждую из партий. Когда и как Новость по теме Выборы в челябинское заксобрание пройдут по-новому Прием документов для участия в праймериз начнется в Челябинской области 5 марта и завершится 24 апреля. С 19 по 25 мая пройдет само голосование. Сначала планировалось, что предварительные выборы пройдут на двух платформах: для муниципалитетов с числом жителей больше 50 тысяч человек и тех, где население меньше 50 тысяч. Например, Чебаркуля, Кыштыма, Трехгорного и районов, которые сейчас преобразуются в муниципальные округа. По информации URA.RU, сейчас ЕР решила оставить единственный интернет-ресурс, где можно будет поддержать кандидатов всех уровней. Шесть из десяти Официально ЕР разрешает подавать заявки на участие в праймериз не только своим членам, но и любым достойным претендентам. Шесть из десяти участников праймериз должны быть единороссами или сторонниками партии. Для некоторых партийцев участие станет обязательным. Например, для руководителя регисполкома — эту должность занимает Виталий Маслов. Кому повезет В челябинской областной организации ЕР рассчитывают получить по партийным спискам на выборах в заксобрание от 18 до 21 мандата из 30. Уже месяц назад желающих участвовать в праймериз было уже в несколько раз больше, а по мере их приближения процесс только усилится. «Впрочем, больше половины тех, кто хочет попасть в списки ЕР на выборах в ЗСО, не имеют никаких особых ресурсов. Для них это пока всего лишь способ попасть в информационную повестку»», — утверждают источники URA.RU. Так что среди подавших заявки на праймериз мы можем увидеть самых неожиданных персонажей. Главная интрига года Буквально до сегодняшнего дня сохранялась неопределенность: будет ли в этом году у челябинских партийцев единый выборный список либо сохранятся так называемые территориальные группы. В первом случае все просто: чем ближе претендент к началу списка, тем больше его шансы получить мандат. Во втором ситуация несколько сложнее: партии представляли два списка кандидатов. При этом если общерегиональный список был общим, то по тергруппам он отличался в каждом из избирательных округов. Шансы попасть в заксобрание зависли от того, сколько голосов получила партия в территории, для которой сформирован собственный избирательный список — для чего кандидату надо прилагать усилия для ее продвижения в конкретных городах и районах. Это делало систему подсчета, кто из кандидатов проходит в заксобрание, более сложной. «При выдвижении избирательным объединением списка кандидатов по единому избирательному округу, указанный список кандидатов будет общим, то есть он не будет разбиваться на общерегиональную часть и территориальные группы. При этом общее число кандидатов, включенных в список, не может быть менее числа депутатских мандатов, распределяемых между списками кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, и не может превышать это число более чем в 2,5 раза», — говорится в пояснительной записке к принятому сегодня законопроекту. По мнению его авторов (представляющих ЛДПР, «Зеленую альтернативу» и ЕР), общий список кандидатов позволит малочисленным партиям «реализовать свое право на участие в выборах и обеспечить представительство отдельных групп избирателей в заксобрании». При этом партии смогут по своему усмотрению закреплять за депутатами, избранными по списку, избирательные округа, за которые те будут отвечать. Попытки коммунистов и эсеров заблокировать поправки не увенчались успехом. Теперь всем политическим силам придется выстраивать предвыборную списочную иерархию, когда правила изменились — тут и возникнут главные раздоры. Зато «Единая Россия» запустит праймериз без задержек, в запланированные сроки. По информации URA.RU, новый формат выборов в сжатые сроки «пробил» в Москве новый куратор внутренней политики региона, вице-губернатор Роман Воллерт. Скандал пятилетней давности В 2020 году предварительное голосование в Челябинской области проходило с 25 по 31 мая и закончилось скандалами. В нескольких округах проиграли согласованные на всех уровнях кандидатуры, а в Калининском округе №12 — оба. Инсайдеры из партии утверждали, что на этих праймериз, впервые проводившихся в интернете на специальном сайте, использовались технологические накрутки голосов — то есть сим-карты и различные компьютерные технологии. Утверждение кандидатов пришлось отложить на неделю. Ситуация потребовала вмешательства Москвы. Тем не менее, на итогах выборов это сказалось мало. При явке в 33,87% «Единая Россия» набрала 42,59% голосов. На втором месте с большим отставанием оказалась «Справедливая Россия» с 14,79% голосов, на третьем месте — КПРФ с 11,86%. Четвертое место осталось за ЛДПР с 11,31%. Замкнула пятерку лидеров Партия пенсионеров с 5,7% голосов. «Зеленая альтернатива» набрала 5,36%, партия «За правду» — 2,08%, Партия роста — 1,69%, «Родина» — 0,71%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

До выборов в заксобрание Челябинской области осталось полгода. До праймериз «Единой России» — предварительного голосования, в ходе которого претенденты на мандат могут заручиться поддержкой самой влиятельной политической силы региона — куда меньше. URA.RU выяснило, чего ждут кандидаты от праймериз в 2025 году. Тем более, правила игры внезапно и радикально поменялись: вместо территориальных групп у партий будут единые избирательные списки. Что такое праймериз Праймериз — это процедура выдвижения кандидата на выборную должность от политической партии. Термин происходит от английского primaries, primary elections— первичные, или предварительные, выборы. Их сверхзадача — снизить влияние партийных лидеров и дать обычным гражданам выбирать, кто будет представлять ту или иную партию. Самой же партии — изучить настроения в обществе, вовлечь его в политику, выбрать наиболее авторитетных и «проходных» кандидатов для основных выборов. Сейчас праймериз регулярно проводит только «Единая Россия». Первые состоялись в 2007 году, а с 2009 года они стали обязательным этапом парламентских и региональных выборов. В процессе любой допущенный к участию человек сможет донести свою программу для избирателей. Получившие большинство голосов смогут выдвинуться в депутаты уже при поддержке «Единой России». В ходе кампании 2025 года в региональном парламенте предстоит разыграть 60 мандатов. Вся область разделена на 30 округов, и от каждого из этих округов будет избрано по одному депутату, который в заксобрании будет представлять именно эту территорию. Оставшиеся 30 мандатов будут распределены по партийному списку, то есть пропорционально количеству голосов избирателей, отданных за каждую из партий. Когда и как Прием документов для участия в праймериз начнется в Челябинской области 5 марта и завершится 24 апреля. С 19 по 25 мая пройдет само голосование. Сначала планировалось, что предварительные выборы пройдут на двух платформах: для муниципалитетов с числом жителей больше 50 тысяч человек и тех, где население меньше 50 тысяч. Например, Чебаркуля, Кыштыма, Трехгорного и районов, которые сейчас преобразуются в муниципальные округа. По информации URA.RU, сейчас ЕР решила оставить единственный интернет-ресурс, где можно будет поддержать кандидатов всех уровней. Шесть из десяти Официально ЕР разрешает подавать заявки на участие в праймериз не только своим членам, но и любым достойным претендентам. Шесть из десяти участников праймериз должны быть единороссами или сторонниками партии. Для некоторых партийцев участие станет обязательным. Например, для руководителя регисполкома — эту должность занимает Виталий Маслов. Кому повезет В челябинской областной организации ЕР рассчитывают получить по партийным спискам на выборах в заксобрание от 18 до 21 мандата из 30. Уже месяц назад желающих участвовать в праймериз было уже в несколько раз больше, а по мере их приближения процесс только усилится. «Впрочем, больше половины тех, кто хочет попасть в списки ЕР на выборах в ЗСО, не имеют никаких особых ресурсов. Для них это пока всего лишь способ попасть в информационную повестку»», — утверждают источники URA.RU. Так что среди подавших заявки на праймериз мы можем увидеть самых неожиданных персонажей. Главная интрига года Буквально до сегодняшнего дня сохранялась неопределенность: будет ли в этом году у челябинских партийцев единый выборный список либо сохранятся так называемые территориальные группы. В первом случае все просто: чем ближе претендент к началу списка, тем больше его шансы получить мандат. Во втором ситуация несколько сложнее: партии представляли два списка кандидатов. При этом если общерегиональный список был общим, то по тергруппам он отличался в каждом из избирательных округов. Шансы попасть в заксобрание зависли от того, сколько голосов получила партия в территории, для которой сформирован собственный избирательный список — для чего кандидату надо прилагать усилия для ее продвижения в конкретных городах и районах. Это делало систему подсчета, кто из кандидатов проходит в заксобрание, более сложной. «При выдвижении избирательным объединением списка кандидатов по единому избирательному округу, указанный список кандидатов будет общим, то есть он не будет разбиваться на общерегиональную часть и территориальные группы. При этом общее число кандидатов, включенных в список, не может быть менее числа депутатских мандатов, распределяемых между списками кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, и не может превышать это число более чем в 2,5 раза», — говорится в пояснительной записке к принятому сегодня законопроекту. По мнению его авторов (представляющих ЛДПР, «Зеленую альтернативу» и ЕР), общий список кандидатов позволит малочисленным партиям «реализовать свое право на участие в выборах и обеспечить представительство отдельных групп избирателей в заксобрании». При этом партии смогут по своему усмотрению закреплять за депутатами, избранными по списку, избирательные округа, за которые те будут отвечать. Попытки коммунистов и эсеров заблокировать поправки не увенчались успехом. Теперь всем политическим силам придется выстраивать предвыборную списочную иерархию, когда правила изменились — тут и возникнут главные раздоры. Зато «Единая Россия» запустит праймериз без задержек, в запланированные сроки. По информации URA.RU, новый формат выборов в сжатые сроки «пробил» в Москве новый куратор внутренней политики региона, вице-губернатор Роман Воллерт. Скандал пятилетней давности В 2020 году предварительное голосование в Челябинской области проходило с 25 по 31 мая и закончилось скандалами. В нескольких округах проиграли согласованные на всех уровнях кандидатуры, а в Калининском округе №12 — оба. Инсайдеры из партии утверждали, что на этих праймериз, впервые проводившихся в интернете на специальном сайте, использовались технологические накрутки голосов — то есть сим-карты и различные компьютерные технологии. Утверждение кандидатов пришлось отложить на неделю. Ситуация потребовала вмешательства Москвы. Тем не менее, на итогах выборов это сказалось мало. При явке в 33,87% «Единая Россия» набрала 42,59% голосов. На втором месте с большим отставанием оказалась «Справедливая Россия» с 14,79% голосов, на третьем месте — КПРФ с 11,86%. Четвертое место осталось за ЛДПР с 11,31%. Замкнула пятерку лидеров Партия пенсионеров с 5,7% голосов. «Зеленая альтернатива» набрала 5,36%, партия «За правду» — 2,08%, Партия роста — 1,69%, «Родина» — 0,71%.