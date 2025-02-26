Челябинскому экс-росгвардейцу, сбившему насмерть школьницу, утвердили приговор

Бывшему сотруднику Росгвардии по Челябинской области Ивану Зелеву, осужденному за пьяное ДТП, в котором погибла школьница, 27 февраля утвердили семилетний срок в колонии-поселении. Об этом URA.RU рассказал источник в судебной системе.
«Челябинский облсуд оставил решение суда первой инстанции без изменения. Приговор, по которому Зелева отправили в колонию-поселение на семь лет, вступил в силу», — рассказал URA.RU источник.
URA.RU связалось с пресс-службой Челябинского облсуда. Там сообщили, что уточнят информацию.
Зелев задавил девочку ранним утром 6 июня 2024 года. В тот момент она переходила дорогу с подружкой. Ford Focus сотрудника (на момент аварии Зелев был действующим сотрудником Росгвардии — прим. URA.RU) на скорости свыше 120 км/час буквально снес девушку. От удара она пролетела около 60 метров. Страшные кадры попали на камеру видеонаблюдения.
После задержания Зелева выяснилось, что за руль он сел пьяным. На заседании суда, на котором ему избрали меру пресечения, он мутно помнил произошедшие события. Весь срок следствия мужчина провел в изоляции.
В середине декабря 2024 года Зелеву вынесли приговор. Его признали виновным и отправили в колонию-поселение сроком на семь лет. Также ему на два года и девять месяцев запретили садиться за руль. В качестве компенсации морального вреда он должен выплатить родственникам погибшей школьницы 1 млн рублей.
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