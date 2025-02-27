Набиуллина намекнула сколько в России продержится высокая ключевая ставка

Набиуллина: нынешний уровень ключевой ставки нужен для достижения инфляции в 4%
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Ключевая ставка в 21% нужна для снижения инфляции
Ключевая ставка в 21% нужна для снижения инфляции Фото:

Установление в 2024 году ключевой ставки на уровне 21% является необходимым для снижения целевого показателя инфляции. Об этом сообщила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.

«Ключевая ставка в 21% это тот уровень, который необходим для достижения цели по инфляции в 4%», — заявила Набиуллина в рамках ежегодной встречи с руководством ЦБ РФ, организованной Ассоциацией банков России. Ее слова передает ТАСС. 

Ранее аналитики ВТБ сообщили, что в 2025 году ключевая ставка будет держаться на уровне 21%. Также планируется снижение динамики кредитования россиян. 

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Установление в 2024 году ключевой ставки на уровне 21% является необходимым для снижения целевого показателя инфляции. Об этом сообщила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. «Ключевая ставка в 21% это тот уровень, который необходим для достижения цели по инфляции в 4%», — заявила Набиуллина в рамках ежегодной встречи с руководством ЦБ РФ, организованной Ассоциацией банков России. Ее слова передает ТАСС.  Ранее аналитики ВТБ сообщили, что в 2025 году ключевая ставка будет держаться на уровне 21%. Также планируется снижение динамики кредитования россиян. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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