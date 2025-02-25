В ВТБ рассказали, что будет ключевой ставкой и кредитованием в России

В России в 2025 году ключевая ставка останется на уровне 21%. Такой прогноз выдвинули аналитики банка ВТБ. Как уточнил первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов, продолжительный период высоких ставок по кредитам позволяет увеличить долю кредитов, выданных по этим условиям, и это является положительным фактором. Что еще сообщили представители ВТБ — в материале URA.RU.
Как будет жить ключевая ставка в РФ
Прогноз по ключевой ставке на 2025 год
Согласно прогнозам аналитиков ВТБ, ключевая ставка сохранится на уровне 21% в течение всего 2025 года. «Прогнозируем ключевую ставку 21% на весь год», — заявили аналитики ВТБ.
Рассвет на рынке ставок должен произойти в 2026 году. «Рассвет уже близок. Я не думаю, что весь 2026 год мы проживем уже с такими ставками, поэтому мы где-то на пике максимума по жесткости денежно кредитной политики», — заявил Пьянов.
В банке также ожидают снижение активности в секторе кредитования среди российских граждан. По мнению аналитиков, экономика РФ будет показывать «мягкую посадку».
Как снятие санкций с России отразится на ключевой ставке
Первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов выразил обеспокоенность по поводу потенциального снятия санкций США с России и его влияния на рубль. По его словам, исчезновение ограничений это может негативно сказаться на стабильности национальной валюты из-за возможного увеличения объемов импорта.
По мнению аналитиков, после возможного снятия санкций потребуется время для анализа их влияния на экономику России. Ожидается, что экономическая ситуация может подвергнуться некоторым корректировкам.
Сколько активов заблокировали у РФ
У ВТБ до 600 миллиардов рублей замороженных западом активов. «У нас заблокированных активов примерно 600 млрд рублей. 900 млрд, которые раскрывали ранее — мы резервировали при убытках 2022 года», — уточнили представители банка.
Период дорогих денег в России
Увеличение доли кредитов, выданных по высоким ставкам, крайне выгодно для банков. Об этом заявил заместитель главы ВТБ Дмитрий Пьянов. «Чем дольше длится период дорогих денег, тем больше доля кредитов набранных по высоким ставкам. Чем дольше, тем лучше для нас», — заявил Пьянов.
В добавление к основной мысли, уточняется, что хотя краткосрочные последствия жесткой денежно-кредитной политики могут быть негативными, с течением времени ситуация улучшится. Ожидается, что будет достигнут пик ключевой ставки, после чего начнется ее постепенное снижение.
Год экономии
Представители банка назвали 2024 год «первым по прибыльности» во всей истории ВТБ. Пьянов назвал прошедший год годом инвестиций, уточнив, что нынешний, 2025 год, » будет годом экономии.
Кредитный портфель и ипотека
ВТБ прогнозируют снижение кредитного портфеля банка первые за два месяца 2025 года
В ВТБ сообщили о снижении кредитного портфеля банка в первые два месяца 2025 года. По словам Пьянова, падение объемов связано с уменьшенным спросом на кредиты и уходом заемщиков на рынок облигаций.
«Мы видим, что в первые месяцы года (в январе, и это справедливо для февраля) спрос на кредиты во всех сегментах был ограничен. В части розницы мы реализуем целенаправленную стратегию: выдачи только высококачественных кредитов, которых недостаточно для замещения выбывающих», — заявил представитель ВТБ в ходе конференц-звонка с аналитиками. Он уточнил, что в первые месяцы 2025 года банк фиксирует падение кредитного портфеля.
Дополнительно, Пьянов подчеркнул, что банк продолжает следовать стратегии выдачи только высококачественных кредитов в розничном сегменте. Это, по его словам, позволяет контролировать качество кредитного портфеля, несмотря на текущее падение общего объема кредитования.
В ВТБ уточнили, что в начале 2025 года в России зафиксирован повышенный спрос на размещение корпоративных облигаций. Пьянов отметил, что данный финансовый инструмент позволяет заемщикам получать средства на более выгодных условиях.
По прогнозам ВТБ в 2025 году произойдет рост портфеля корпоративных кредитов более чем на 10%. Розничный портфель зеркально снизится.
Что сейчас с ипотекой в РФ
По словам Пьянова, рынок ипотеки в России превратился в выдачу кредитов с господдержкой. «Весь рынок ипотеки превратился в выдачу ипотеки с господдержкой <...> За пределами субсидируемой ипотеки жизни пока нет», — заявил представитель ВТБ.
ВТБ предсказывает скорые изменения в четырех ключевых сегментах финансового рынка
В ВТБ предупредили о скорых и значительных изменениях в четырех ключевых сегментах финансового рынка. По словам представителя банка, к таким сегментам относятся рынки валюты, ценных бумаг, акций, а также международные расчеты.
«Отслеживаем 4 области, так называемые „совершенные рынки“: рынки валюты, ценных бумаг, акций, международные расчеты. В этих областях мы ожидаем скорые и глубокие изменения», — сообщил представитель ВТБ. По его словам, текущие изменения уже оказали влияние на рынок ценных бумаг и валютного рынка РФ.
Рост ВВП страны
Аналитики ВТБ прогнозируют, что рост реального ВВП к концу 2025 года. По мнению экспертов банка, он достигнет менее 2%. Также ожидается, что уровень инфляции к концу периода составит 7-10%.
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