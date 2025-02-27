Соперник Текслера на выборах губернатора пойдет под его началом в челябинский парламент

Экс-депутат гордумы Челябинска от КПРФ Гильмутдинов собрался на праймериз ЕР

Эльдар Гильмутдинов пойдет на выборы «под знаменем» бывшего оппонента Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в заксобрание Челябинской области 2025 года

Экс-депутат гордумы Челябинска от КПРФ Эльдар Гильмутдинов будет баллотироваться в заксобрание области при поддержке «Единой России». Он уже написал заявление о получении статуса сторонника ЕР и примет участие в праймериз ЕР. Эту информацию подтвердил URA.RU сам политик.

«Да, такое решение мною принято. Буду выдвигаться на праймериз по 12-му избирательному округу», — пояснил URA.RU Гильмутдинов.

«В 2024 году Гильмутдинов был кандидатом на губернаторских выборах, что обеспечило ему резкий скачок узнаваемости. Но на этом все и застопорилось в силу объективно ограниченных возможностей КПРФ. Дальнейший рост Гильмутдинова как политика был возможен только в другом формате — итогом стало осознанное решение о продолжении карьеры в рядах реальной политической силы. Благо, за время губернаторской кампании он смог оценить потенциал ее лидера, губернатора Алексея Текслера», — пояснил URA.RU источник в политических кругах.

По информации агентства, о намерении Гильмутдинова участвовать в праймериз был проинформирован губернатор Текслер, как лидер регионального отделения «Единой России». Возражений с его стороны не последовало.

Калининский (ныне 12-й избирательный округ) известен тем, что на прошлых выборах в нем победил Дмитрий Ларин. Этот представитель «Справедливой России» известен готовностью к жестким методам ведения кампании, что делает его серьезным оппонентом для любого соперника.