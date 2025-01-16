С мандатами не расставайтесь: кто останется в челябинском ЗСО после выборов-2025

Половина депутатов-одномандатников челябинского парламента хочет переизбраться

16 января 2025 в 20:45 Размер текста - 17 +

До выборов в заксобрание Челябинской области осталось восемь месяцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В сентябре жителям Челябинской области предстоит переизбрать 60 депутатов регионального парламента. Половина из них будет баллотироваться по одномандатным округам, что считается более сложной задачей. Кто из действующих народных избранников намерен повторить свой успех, выясняло URA.RU в преддверии уже разворачивающейся кампании. По последней информации, ставшей известной агентству, принято окончательное решение по «обезличиванию» избирательных округов на выборах в челябинское заксобрание в 2025 году. Именно такой вариант рассмотрит заксобрание в преддверии выборов. Дело в том, что после перенарезки границ округов их географические центры поменялись, а названия «Снежинский», «Коркинский» и так далее потеряли смысл. Но мы продублируем их для лучшего понимания ситуации «в моменте». Горнозаводский округ (часть Златоуста, часть Саткинского района, Кусинский район). Здесь доверие избирателей завоевала главный кардиолог Златоуста Татьяна Кузнецова. По всей вероятности, она попробует повторить свой успех и в этом году. Народной избраннице исполнится 69 лет, но в ее пользу играет большой опыт не только врачебной, но и политической работы — до ЗСО она два срока отработала в златоустовском горсобрании. Златоустовский округ (большая часть Златоуст, часть Миасса). Замдиректора компании «Смарт» (семечки и снэки) Олег Садовский — политик в расцвете лет. В этом году ему исполнится только 57, и он готов к переизбранию. Металлургический округ (часть Курчатовского, часть Металлургического районов Челябинска). Поговаривают, что Алексей Денисенко по ряду личных и бизнес-причин собирался уйти из политики. Однако все же принял решение идти на выборы. Новость по теме Политолог Минченко назвал главную угрозу ЕР на выборах в челябинское заксобрание Калининский округ (часть Калининского района Челябинска). Здесь ситуация неопределенная: перебежавший из ЕР к эсерам предприниматель Дмитрий Ларин находится в ситуации, когда единороссы легко найдут ресурсного и раскрученного кандидата, противостояние с которым в одномандатном округе окажется для Ларина фатальным. Но иного участия в грядущей кампании для справедливоросса — по крайней мере пока — не просматривается. Опять же лидер «Справедливой России» в регионе Валерий Гартунг грозился завоевать не меньше трети мандатов в ЗСО, и человек с опытом жесткой политической борьбы ему наверняка пригодится. Тракторозаводский округ (часть Тракторозаводского района Челябинска). Практически наверняка пожелает сохранить свой мандат Михаил Видгоф. Благо, его отец Борис Видгоф по-прежнему вхож во все кабинеты, а семейный бизнес (компания «Бовид», отели, автосалоны) гарантирует финансирование избирательной кампании. Советский округ (часть Советского района Челябинска и часть Сосновского района). Владелец УК «Ремжилзаказчик» и карьерный единоросс Александр Мотовилов наверняка пойдет на выборы. Благо, средства есть, и возраст позволяет — в 2025 году ему будет 53 года. Заводской округ (часть Ленинского района). Управляющий директор ЧТПЗ (ТМК) 44-летний Евгений Губанов пойдет на перевыборы практически со 100%-й вероятностью. Копейский округ (часть Копейска). С той же самой вероятностью пойдет на выборы и коммунальщик-справедливоросс Дмитрий Сумин. Чебаркульский округ (Чебаркуль и часть Миасса). Гендиректор «Чебаркульской птицы» Дмитрий Пырсиков хочет переизбираться, благо может рассчитывать на ресурс компании «Союзпищепром». Главное, чтобы упорные слухи об активах за границей не подтвердились. Новость по теме Наследники власти: чем занимаются дети челябинских депутатов Коркинский округ (Коркинский муниципальный округ, Еткульский район, Октябрьский район). Переиграть советника гендиректора РМК Анатолия Еремина на грядущих выборах вряд ли у кого получится. Но не факт, что в Коркинском округе. Еманжелинский округ (Еманжелинский район и Южноуральск). Время от времени появляется информация, что 62-летний бизнесмен Владимир Перезолов хочет завязать с политикой. При этом никто не сомневается, что на выборы он пойдет. Верхнеуральский округ (Верхнеуральский, Нагайбакский, Уйский районы, часть Чесменского района, Пластовский муниципальный округ). Президент «Южуралзолота» Константин Струков, кажется, решил проблемы с бизнесом. В связи с чем передумал завершать политическую карьеру. А реальных соперников у него просто не будет. Правобережный округ (часть Орджоникидзевского района и часть Правобережного района Магнитогорска). Представитель группы «Кредо» Вячеслав Евстигнеев собирается переизбираться. Проблем с финансированием кампании у него нет. Орджоникидзевский округ (часть Орджоникидзевского района города Магнитогорска). Гендиректор ММК Павел Шиляев намерен сохранить мандат еще на один срок. Тем более, проблемы с гостайной его не волнуют — на своем посту он и так владеет такими секретами, которые обычным народным избранникам не суждено узнать за всю свою жизнь. Промышленный округ (часть Орджоникидзевского района Магнитогорска, Агаповский район). 73-летний экс-прокурор области Анатолий Брагин готов переизбираться, «если это будет надо заксобранию». Так что политическая карьера Брагина может продолжиться. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В сентябре жителям Челябинской области предстоит переизбрать 60 депутатов регионального парламента. Половина из них будет баллотироваться по одномандатным округам, что считается более сложной задачей. Кто из действующих народных избранников намерен повторить свой успех, выясняло URA.RU в преддверии уже разворачивающейся кампании. По последней информации, ставшей известной агентству, принято окончательное решение по «обезличиванию» избирательных округов на выборах в челябинское заксобрание в 2025 году. Именно такой вариант рассмотрит заксобрание в преддверии выборов. Дело в том, что после перенарезки границ округов их географические центры поменялись, а названия «Снежинский», «Коркинский» и так далее потеряли смысл. Но мы продублируем их для лучшего понимания ситуации «в моменте». Горнозаводский округ (часть Златоуста, часть Саткинского района, Кусинский район). Здесь доверие избирателей завоевала главный кардиолог Златоуста Татьяна Кузнецова. По всей вероятности, она попробует повторить свой успех и в этом году. Народной избраннице исполнится 69 лет, но в ее пользу играет большой опыт не только врачебной, но и политической работы — до ЗСО она два срока отработала в златоустовском горсобрании. Златоустовский округ (большая часть Златоуст, часть Миасса). Замдиректора компании «Смарт» (семечки и снэки) Олег Садовский — политик в расцвете лет. В этом году ему исполнится только 57, и он готов к переизбранию. Металлургический округ (часть Курчатовского, часть Металлургического районов Челябинска). Поговаривают, что Алексей Денисенко по ряду личных и бизнес-причин собирался уйти из политики. Однако все же принял решение идти на выборы. Калининский округ (часть Калининского района Челябинска). Здесь ситуация неопределенная: перебежавший из ЕР к эсерам предприниматель Дмитрий Ларин находится в ситуации, когда единороссы легко найдут ресурсного и раскрученного кандидата, противостояние с которым в одномандатном округе окажется для Ларина фатальным. Но иного участия в грядущей кампании для справедливоросса — по крайней мере пока — не просматривается. Опять же лидер «Справедливой России» в регионе Валерий Гартунг грозился завоевать не меньше трети мандатов в ЗСО, и человек с опытом жесткой политической борьбы ему наверняка пригодится. Тракторозаводский округ (часть Тракторозаводского района Челябинска). Практически наверняка пожелает сохранить свой мандат Михаил Видгоф. Благо, его отец Борис Видгоф по-прежнему вхож во все кабинеты, а семейный бизнес (компания «Бовид», отели, автосалоны) гарантирует финансирование избирательной кампании. Советский округ (часть Советского района Челябинска и часть Сосновского района). Владелец УК «Ремжилзаказчик» и карьерный единоросс Александр Мотовилов наверняка пойдет на выборы. Благо, средства есть, и возраст позволяет — в 2025 году ему будет 53 года. Заводской округ (часть Ленинского района). Управляющий директор ЧТПЗ (ТМК) 44-летний Евгений Губанов пойдет на перевыборы практически со 100%-й вероятностью. Копейский округ (часть Копейска). С той же самой вероятностью пойдет на выборы и коммунальщик-справедливоросс Дмитрий Сумин. Чебаркульский округ (Чебаркуль и часть Миасса). Гендиректор «Чебаркульской птицы» Дмитрий Пырсиков хочет переизбираться, благо может рассчитывать на ресурс компании «Союзпищепром». Главное, чтобы упорные слухи об активах за границей не подтвердились. Коркинский округ (Коркинский муниципальный округ, Еткульский район, Октябрьский район). Переиграть советника гендиректора РМК Анатолия Еремина на грядущих выборах вряд ли у кого получится. Но не факт, что в Коркинском округе. Еманжелинский округ (Еманжелинский район и Южноуральск). Время от времени появляется информация, что 62-летний бизнесмен Владимир Перезолов хочет завязать с политикой. При этом никто не сомневается, что на выборы он пойдет. Верхнеуральский округ (Верхнеуральский, Нагайбакский, Уйский районы, часть Чесменского района, Пластовский муниципальный округ). Президент «Южуралзолота» Константин Струков, кажется, решил проблемы с бизнесом. В связи с чем передумал завершать политическую карьеру. А реальных соперников у него просто не будет. Правобережный округ (часть Орджоникидзевского района и часть Правобережного района Магнитогорска). Представитель группы «Кредо» Вячеслав Евстигнеев собирается переизбираться. Проблем с финансированием кампании у него нет. Орджоникидзевский округ (часть Орджоникидзевского района города Магнитогорска). Гендиректор ММК Павел Шиляев намерен сохранить мандат еще на один срок. Тем более, проблемы с гостайной его не волнуют — на своем посту он и так владеет такими секретами, которые обычным народным избранникам не суждено узнать за всю свою жизнь. Промышленный округ (часть Орджоникидзевского района Магнитогорска, Агаповский район). 73-летний экс-прокурор области Анатолий Брагин готов переизбираться, «если это будет надо заксобранию». Так что политическая карьера Брагина может продолжиться.