WhatsApp* получил штраф на 17 млн рублей от Московского суда

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Владельцам WhatsApp* назначили административный штраф
Владельцам WhatsApp* назначили административный штраф Фото:

Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Таганским районным судом Москвы признан виновным в нарушении законодательства России в области персональных данных. Его владельцам назначен административный штраф в 17 млн рублей, сообщили суды общей юрисдикции Москвы. 

«Постановлением Таганского районного суда города Москвы Вотсап ЛЛС (WhatsApp LLC) признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ», — говорится в telegram-канале судов общей юрисдикции. В связи с этим владельцам мессенджера назначен штраф в размере 17 млн рублей. 

Ранее в мессенджере WhatsApp была обнаружена значительная уязвимость в системе безопасности. Эта уязвимость допускает проникновение вредоносного программного обеспечения (ПО ) в память устройств без согласия пользователей, сообщило МВД РФ. Отмечается, что ПО под названием Graphite распространялось через зараженные PDF-файлы в групповых чатах. 

*WhatsApp принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена

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Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Таганским районным судом Москвы признан виновным в нарушении законодательства России в области персональных данных. Его владельцам назначен административный штраф в 17 млн рублей, сообщили суды общей юрисдикции Москвы.  «Постановлением Таганского районного суда города Москвы Вотсап ЛЛС (WhatsApp LLC) признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ», — говорится в telegram-канале судов общей юрисдикции. В связи с этим владельцам мессенджера назначен штраф в размере 17 млн рублей.  Ранее в мессенджере WhatsApp была обнаружена значительная уязвимость в системе безопасности. Эта уязвимость допускает проникновение вредоносного программного обеспечения (ПО ) в память устройств без согласия пользователей, сообщило МВД РФ. Отмечается, что ПО под названием Graphite распространялось через зараженные PDF-файлы в групповых чатах.  *WhatsApp принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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