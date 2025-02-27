WhatsApp* получил штраф на 17 млн рублей от Московского суда

Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Таганским районным судом Москвы признан виновным в нарушении законодательства России в области персональных данных. Его владельцам назначен административный штраф в 17 млн рублей, сообщили суды общей юрисдикции Москвы.
«Постановлением Таганского районного суда города Москвы Вотсап ЛЛС (WhatsApp LLC) признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ», — говорится в telegram-канале судов общей юрисдикции. В связи с этим владельцам мессенджера назначен штраф в размере 17 млн рублей.
Ранее в мессенджере WhatsApp была обнаружена значительная уязвимость в системе безопасности. Эта уязвимость допускает проникновение вредоносного программного обеспечения (ПО ) в память устройств без согласия пользователей, сообщило МВД РФ. Отмечается, что ПО под названием Graphite распространялось через зараженные PDF-файлы в групповых чатах.
*WhatsApp принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена
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