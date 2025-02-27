Автору пермского «Счастья не за горами» не удалось выиграть спор о бренде

Верховный суд РФ оставил права на товарный знак «Счастье не за горами» за предпринимателем Алексеем Мальцевым. Автору одноименного арт-объекта на пермской набережной Борису Матросову не удалось получить бренд.
«Верховный суд отклонил кассационную жалобу Бориса Матросова, автора знаменитого арт-объекта на пермской набережной, в споре за право на бренд „Счастье не за горами“. Суд оставил в силе предыдущие решения», — пишет газета «Звезда» со ссылкой на решение суда.
Алексей Мальцев выпускает одежду с надписью «Счастье не за горами». В будущем он планирует сшить коллекцию пуховиков, горнолыжной одежды, летних женских платьев и детской одежды под этим брендом.
Ранее URA.RU рассказало, что Матросов потребовал сохранить за собой права на товарный знак «Счастье не за горами». Но Роспатент отказал, так как Мальцев зарегистрировал его раньше. Тогда Матросов обратился в суд.
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