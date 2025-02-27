Греф пообещал акционерам Сбера дивиденды в размере 50% от прибыли

Сбербанк планирует выплатить акционерам дивиденды за 2024 год в размере 50% от прибыли. Об этом заявил председатель правления банка Герман Греф.
«Для нас уплата дивидендов это тоже часть нашей миссии, нашего предназначения здесь. Мы будем выполнять свои обязательства. В этом году за прошлый год мы конечно же заплатим дивиденды в полном объеме», — заявил Греф в ходе звонка по результатам МСФО-2024, приводит РБК. Размер дивидендов составит 50% от прибыли банка. Он также подчеркнул, что не может гарантировать постоянную выплату дивидендов на следующие три года из-за нестабильности мировой экономической ситуации.
Греф отметил, что Сбербанк сохраняет достаточность капитала на уровне 13,3%. Он выразил надежду, что акционеры банка не услышат от управления извинений за невозможность выплаты дивидендов, подчеркивая стремление банка к стабильности и надежности.
Ранее Греф выразил мнение о том, что 2025 год представляет собой серьезные вызовы для банковского сектора России. По его словам, можно ожидать снижения прибыльности банков, в связи с чем результаты их работы не будут столь впечатляющими, как в предыдущие периоды.
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