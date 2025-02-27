Магазин в Кургане обрушил цену на новые iPhone перед 8 Марта

В Кургане федеральная сеть магазинов снизила цены на новые iPhone на 40. Теперь модель iPhone 16 Pro Max сможет себе позволит тот, у кого есть хотя бы 94 тысячи рублей. Информация об этом размещена на сайте магазина.
«Apple iPhone 16 Pro Max с объемом встроенной памяти 256 гигабайт и цвет „Natural Titanium“. Акционная цена: 93 599 рублей», — указано на сайте магазина «Айстудио». Обычную модель нового iPhone 16 на 128 гигабайт памяти продают здесь же за 58 тысяч рублей. Есть одно условие: цена действительна при оформлении рассрочки или кредита на товар.
В то же время сеть магазинов «М.Видео» предлагает iPhone 16 на 128 гигабайт за 98 499 рублей, а при заказе онлайн и с промокодом возможна скидка 5 000 рублей. Смартфон iPhone 16 Pro Max продают за 164 499 и делают скидку 10 000 рублей так же с промокодом. В магазинах DNS аналогичную модель продают за 164 799 и дают скидку за оплату онлайн в 10 000 рублей.
Снижение стоимости iPhone в России продолжается с момента анонса новой модели iPhone 16е, нацеленной на бюджетный сегмент. Например, цена на предыдущую модель iPhone 15 упала до 63 тысяч рублей, что на 10% меньше по сравнению с началом года.
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