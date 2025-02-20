Цены на iPhone 15 в России обвалились после презентации последней модели

Стоимость базовой модели iPhone 15 в России после презентации iPhone 16e достигла минимума, упав до 63 тысяч рублей. Об этом сообщают новостные порталы.
«Стоимость iPhone 15 на маркетплейсах составляет 63-65 тысяч рублей. Цена смартфона всего за месяц упала на 10%», — пишет Hi-Tech Mail.
Еще в январе текущего года модель продавалась за 75 тысяч рублей, а в декабре 2024 года — за 80 тысяч рублей. Снижение цены на iPhone 15 делает его более доступным даже по сравнению с новым iPhone 16e.
При этом iPhone 15 оснащен 6,1-дюймовым OLED-экраном, чипом Apple A16 Bionic и двойной камерой. Однако данная модель не оснащена системой Apple Intelligence, функционирующей на iPhone 15 Pro, iPhone 16e и всех версиях iPhone 16. В настоящее время базовая версия iPhone 16 в России предлагается по средней цене от 67 тысяч рублей.
Ранее корпорация Apple объявила о выпуске новой модели iPhone 16e, которая нацелена на бюджетный сегмент потребителей. Этот гаджет, использующий дизайн корпуса iPhone 14, представлен в двух цветах: черном и белом. Ориентировочная стоимость устройства составит примерно 55 тысяч рублей.
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