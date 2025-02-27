Сбитая Буйновым пенсионерка рассказала детали ДТП

Женщина, пострадавшая в ДТП с участием певца Александра Буйнова, надеется на возмещение морального вреда и оплату лечения. После аварии, произошедшей в результате столкновения с внедорожником певца, пострадавшая находится в больнице и проходит обследование.
«„Лексус“ музыканта ехал с невысокой скоростью — она его видела и была уверена, что внедорожник остановится. Но нет», — передает telegram-канал Mash. Семья пострадавшей рассчитывает на полное возмещение расходов на лечение и реабилитацию, а также компенсацию морального ущерба. В текущий момент женщина получает необходимую медицинскую помощь.
Согласно заявлению пострадавшей, после аварии Буйнов вышел из автомобиля, осмотрел повреждения на бампере и вернулся в машину. Он не подходил к женщине и собирался уехать, однако его остановили очевидцы происшествия. По данным канала, на место прибыл сын пострадавшей, Буйнов признал свою вину и выразил готовность разрешить ситуацию в соответствии с законодательством. Отмечается, что он не пытался дать взятки сотрудникам ГИБДД. После происшествия Буйнов направился в полицейский участок для документального оформления случившегося.
Ранее стало известно, что Буйнов, управляя автомобилем марки Lexus, совершил наезд на пенсионерку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Согласно информации, опубликованной telegram-каналом Shot, в момент инцидента женщина возвращалась домой после работы. В ходе инцидента было установлено, что мужчина находился в трезвом состоянии, что подтверждается результатами медицинского осмотра.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.