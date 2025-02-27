Оценка автошкол в России появится в открытом доступе

Данные о качестве обучения в автошколах будут размещать в интернете
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Россияне смогут посмотреть подробную информацию о выбранной автошколе на едином ресурсе
Россияне смогут посмотреть подробную информацию о выбранной автошколе на едином ресурсе Фото:

Оценка автошкол, в которую будут включены сведения о качестве образования, итогах экзаменов обучающихся и аварийных ситуациях, появится на едином общедоступном ресурсе. Соответствующий законопроект одобрило правительство РФ.

«Правительство одобрило законопроект об оценке работы автошкол. Теперь качество деятельности таких учебных заведений будет оцениваться по определенным показателям», — сообщили в telegram-канале правительства России.

Сведения об экзаменах и аварийных ситуациях, в которых оказались выпускники конкретной школы, будут размещаться на специальном общедоступном ресурсе. Он будет регулярно обновляться. С помощью этого ресурса россияне смогут узнать все подробности о выбранной автошколе и оставить отзыв о ней. Такие меры направлены на повышения качества обучения автомобилистов, подчеркнул премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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Оценка автошкол, в которую будут включены сведения о качестве образования, итогах экзаменов обучающихся и аварийных ситуациях, появится на едином общедоступном ресурсе. Соответствующий законопроект одобрило правительство РФ. «Правительство одобрило законопроект об оценке работы автошкол. Теперь качество деятельности таких учебных заведений будет оцениваться по определенным показателям», — сообщили в telegram-канале правительства России. Сведения об экзаменах и аварийных ситуациях, в которых оказались выпускники конкретной школы, будут размещаться на специальном общедоступном ресурсе. Он будет регулярно обновляться. С помощью этого ресурса россияне смогут узнать все подробности о выбранной автошколе и оставить отзыв о ней. Такие меры направлены на повышения качества обучения автомобилистов, подчеркнул премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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