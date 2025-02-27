Оценка автошкол в России появится в открытом доступе

Оценка автошкол, в которую будут включены сведения о качестве образования, итогах экзаменов обучающихся и аварийных ситуациях, появится на едином общедоступном ресурсе. Соответствующий законопроект одобрило правительство РФ.
«Правительство одобрило законопроект об оценке работы автошкол. Теперь качество деятельности таких учебных заведений будет оцениваться по определенным показателям», — сообщили в telegram-канале правительства России.
Сведения об экзаменах и аварийных ситуациях, в которых оказались выпускники конкретной школы, будут размещаться на специальном общедоступном ресурсе. Он будет регулярно обновляться. С помощью этого ресурса россияне смогут узнать все подробности о выбранной автошколе и оставить отзыв о ней. Такие меры направлены на повышения качества обучения автомобилистов, подчеркнул премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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