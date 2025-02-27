Мишустин утвердил программу по продвижению российской продукции за рубежом

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Мишустин заявил об утверждении программы по продвижению бренда «Сделано в России»
Мишустин заявил об утверждении программы по продвижению бренда «Сделано в России» Фото:

Российскую продукцию будут продвигать в зарубежных странах под брендом «Сделано в России». Соответствующая программа на срок до 2030 года утверждена правительством РФ, об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«Утверждена программа по продвижению российской продукции за рубежом под национальным брендом „Сделано в России“ до 2030 года», — отмечается в telegram-канале российского правительства. Программа направлена на поддержку отечественных предприятий на экспортных рынках, а также на достижение национальной цели «Устойчивая и динамичная экономика».

Программа должна помочь увеличить экспорт несырьевых энергетических товаров и продукции агропромышленного комплекса и сформировать устойчивые партнерские связи с теми странами, которые будут в этом заинтересованы. Также программа должна помочь в создании инфраструктуры внешнеэкономической деятельности — наладить кооперацию и освоить новые рынки.

У бренда «Сделано в России» будет собственный национальный сайт. Также для его продвижения будут проведены международные деловые миссии.

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Российскую продукцию будут продвигать в зарубежных странах под брендом «Сделано в России». Соответствующая программа на срок до 2030 года утверждена правительством РФ, об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин. «Утверждена программа по продвижению российской продукции за рубежом под национальным брендом „Сделано в России“ до 2030 года», — отмечается в telegram-канале российского правительства. Программа направлена на поддержку отечественных предприятий на экспортных рынках, а также на достижение национальной цели «Устойчивая и динамичная экономика». Программа должна помочь увеличить экспорт несырьевых энергетических товаров и продукции агропромышленного комплекса и сформировать устойчивые партнерские связи с теми странами, которые будут в этом заинтересованы. Также программа должна помочь в создании инфраструктуры внешнеэкономической деятельности — наладить кооперацию и освоить новые рынки. У бренда «Сделано в России» будет собственный национальный сайт. Также для его продвижения будут проведены международные деловые миссии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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