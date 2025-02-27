Мишустин утвердил программу по продвижению российской продукции за рубежом

Российскую продукцию будут продвигать в зарубежных странах под брендом «Сделано в России». Соответствующая программа на срок до 2030 года утверждена правительством РФ, об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.
«Утверждена программа по продвижению российской продукции за рубежом под национальным брендом „Сделано в России“ до 2030 года», — отмечается в telegram-канале российского правительства. Программа направлена на поддержку отечественных предприятий на экспортных рынках, а также на достижение национальной цели «Устойчивая и динамичная экономика».
Программа должна помочь увеличить экспорт несырьевых энергетических товаров и продукции агропромышленного комплекса и сформировать устойчивые партнерские связи с теми странами, которые будут в этом заинтересованы. Также программа должна помочь в создании инфраструктуры внешнеэкономической деятельности — наладить кооперацию и освоить новые рынки.
У бренда «Сделано в России» будет собственный национальный сайт. Также для его продвижения будут проведены международные деловые миссии.
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