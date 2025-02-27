В свердловскую школу выехала проверка после травли сына участника СВО

В школу №6 в Невьянске (Свердловская область) нагрянет прокурорская проверка после травли 11-летнего сына участника российской спецоперации на Украине. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к надзорному ведомству.
«Проверка пройдет 28 февраля. Директор учреждения внезапно ушла на больничный», — сказал собеседник агентства. В пресс-службе региональной прокуратуры пообещали прокомментировать ситуацию позднее.
О травле в школе URA.RU сообщило утром 27 февраля. Мама третьеклассника заявила, что издевательства над ее ребенком длятся уже давно. Она уверяет, что ее сына пинали по рюкзаку, роняли в снег и оскорбляли. Нападки, как считает женщина, в частности, связаны с тем, что у него появились школьные принадлежности с чебурашкой, которого Дима ассоциирует с папой, ушедшим на СВО год назад.
После этого следователи СКР возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность». Силовики считают, что руководство учреждения знало о буллинге, но не предпринимало необходимых мер.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!