В свердловскую школу выехала проверка после травли сына участника СВО

Прокуратура нагрянет в школу №6 в Невьянске после травли сына участника СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по делу бывшего врио директора Прометея Гурьева. Курган , документ, прокурор, приговор, прокуратура, подпись, следствие, бумага
Сотрудники прокуратуры проверят школу №6 Фото:

В школу №6 в Невьянске (Свердловская область) нагрянет прокурорская проверка после травли 11-летнего сына участника российской спецоперации на Украине. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к надзорному ведомству.

«Проверка пройдет 28 февраля. Директор учреждения внезапно ушла на больничный», — сказал собеседник агентства. В пресс-службе региональной прокуратуры пообещали прокомментировать ситуацию позднее.

О травле в школе URA.RU сообщило утром 27 февраля. Мама третьеклассника заявила, что издевательства над ее ребенком длятся уже давно. Она уверяет, что ее сына пинали по рюкзаку, роняли в снег и оскорбляли. Нападки, как считает женщина, в частности, связаны с тем, что у него появились школьные принадлежности с чебурашкой, которого Дима ассоциирует с папой, ушедшим на СВО год назад.

После этого следователи СКР возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность». Силовики считают, что руководство учреждения знало о буллинге, но не предпринимало необходимых мер.

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В школу №6 в Невьянске (Свердловская область) нагрянет прокурорская проверка после травли 11-летнего сына участника российской спецоперации на Украине. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к надзорному ведомству. «Проверка пройдет 28 февраля. Директор учреждения внезапно ушла на больничный», — сказал собеседник агентства. В пресс-службе региональной прокуратуры пообещали прокомментировать ситуацию позднее. О травле в школе URA.RU сообщило утром 27 февраля. Мама третьеклассника заявила, что издевательства над ее ребенком длятся уже давно. Она уверяет, что ее сына пинали по рюкзаку, роняли в снег и оскорбляли. Нападки, как считает женщина, в частности, связаны с тем, что у него появились школьные принадлежности с чебурашкой, которого Дима ассоциирует с папой, ушедшим на СВО год назад. После этого следователи СКР возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность». Силовики считают, что руководство учреждения знало о буллинге, но не предпринимало необходимых мер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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