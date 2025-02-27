Bloomberg: Турция открыта для отправки военных на Украину

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Эрдоган говорил с Зеленским и Лавровым о возможной отправке миротворческого контингента на Украину
Эрдоган говорил с Зеленским и Лавровым о возможной отправке миротворческого контингента на Украину Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Турция готова направить миротворческий контингент на Украину. Об этом сообщило американское издание Bloomberg, ссылаясь на информированные источники. По их данным, президент Турции Реджеп Эрдоган встречался с украинским лидером Владимиром Зеленским и российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, чтобы обсудить возможность участия Турции в миротворческих операциях.

«Турция, имеющая вторую по численности армию в НАТО после США, открыта для предоставления войск для миротворческих сил на Украине», — пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По их данным, в начале февраля президент Турции Реджеп Эрдоган якобы встречался с украинским лидером Владимиром Зеленским и главой МИД РФ Сергеем Лавровым, чтобы обсудить возможность участия Турции в миротворческих операциях. Эти переговоры были частью частных бесед, которые проходили в Анкаре в начале этого месяца.

Эрдоган заявил, что окажет поддержку европейским союзникам в миротворческом процессе и в гарантиях безопасности для Украины. Однако турецкий президент исключил прямое участие США в этих процессах.

Ранее Эрдоган призвал немедленно завершить СВО и заявил, что готов поддержать переговоры по миру на Украине. При этом эксперты объясняли URA.RU, что тема украинского кризиса неизменно входит в повестку переговоров Путина и Эрдогана. По их словам, президент Турции пытается вернуть себе роль миротворца, однако российская сторона не дала ответа на его заявления.

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Турция готова направить миротворческий контингент на Украину. Об этом сообщило американское издание Bloomberg, ссылаясь на информированные источники. По их данным, президент Турции Реджеп Эрдоган встречался с украинским лидером Владимиром Зеленским и российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, чтобы обсудить возможность участия Турции в миротворческих операциях. «Турция, имеющая вторую по численности армию в НАТО после США, открыта для предоставления войск для миротворческих сил на Украине», — пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По их данным, в начале февраля президент Турции Реджеп Эрдоган якобы встречался с украинским лидером Владимиром Зеленским и главой МИД РФ Сергеем Лавровым, чтобы обсудить возможность участия Турции в миротворческих операциях. Эти переговоры были частью частных бесед, которые проходили в Анкаре в начале этого месяца. Эрдоган заявил, что окажет поддержку европейским союзникам в миротворческом процессе и в гарантиях безопасности для Украины. Однако турецкий президент исключил прямое участие США в этих процессах. Ранее Эрдоган призвал немедленно завершить СВО и заявил, что готов поддержать переговоры по миру на Украине. При этом эксперты объясняли URA.RU, что тема украинского кризиса неизменно входит в повестку переговоров Путина и Эрдогана. По их словам, президент Турции пытается вернуть себе роль миротворца, однако российская сторона не дала ответа на его заявления.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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