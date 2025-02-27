В Турции опровергли готовность отправить войска на Украину

Администрация президента Турции опровергла информацию о возможной отправке военных на Украину. В официальном заявлении подчеркивается, что страна не планирует такие действия и фокусируется на дипломатическом посредничестве для урегулирования конфликта.
«Мы не располагаем такой информацией, официальных заявлений на этот счет не было», — заявили в администрации, слова передает РИА Новости. Там уточнили, что на высшем уровне выражалась «исключительно готовность содействия дипломатическим усилиям» по урегулированию конфликта на Украине. В офисе президента Турции заявили, что в таком случае стоит полагаться только на официальные данные.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Основной темой обсуждения стала потенциальная роль Турции в качестве участника миротворческих миссий на международной арене.
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