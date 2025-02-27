В Турции опровергли готовность отправить войска на Украину

Офис Эрдогана: Анкара не говорила об отправке войск на Украину
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Администрация Эрдогана не располагает информацией об отправке турецких военных на Украину
Администрация Эрдогана не располагает информацией об отправке турецких военных на Украину Фото:

Администрация президента Турции опровергла информацию о возможной отправке военных на Украину. В официальном заявлении подчеркивается, что страна не планирует такие действия и фокусируется на дипломатическом посредничестве для урегулирования конфликта.

«Мы не располагаем такой информацией, официальных заявлений на этот счет не было», — заявили в администрации, слова передает РИА Новости. Там уточнили, что на высшем уровне выражалась «исключительно готовность содействия дипломатическим усилиям» по урегулированию конфликта на Украине. В офисе президента Турции заявили, что в таком случае стоит полагаться только на официальные данные.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Основной темой обсуждения стала потенциальная роль Турции в качестве участника миротворческих миссий на международной арене.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Администрация президента Турции опровергла информацию о возможной отправке военных на Украину. В официальном заявлении подчеркивается, что страна не планирует такие действия и фокусируется на дипломатическом посредничестве для урегулирования конфликта. «Мы не располагаем такой информацией, официальных заявлений на этот счет не было», — заявили в администрации, слова передает РИА Новости. Там уточнили, что на высшем уровне выражалась «исключительно готовность содействия дипломатическим усилиям» по урегулированию конфликта на Украине. В офисе президента Турции заявили, что в таком случае стоит полагаться только на официальные данные. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Основной темой обсуждения стала потенциальная роль Турции в качестве участника миротворческих миссий на международной арене.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...