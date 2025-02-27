Генконсульство РФ возмущено приговором напавшим на дипмиссию французам

Генеральное консульство РФ во Франции выразило свое возмущение в связи с мягкостью приговора, вынесенного французским судом группе лиц, напавшей на российскую дипломатическую миссию. По мнению российской стороны, вынесенные санкции не соответствуют степени совершенного преступления.
«Российская стороны возмущена непропорционально мягким приговором, запрошенным для напавших на Генконсульство РФ французов», — подчеркнули в Генконсульстве РФ в разговоре с РИА Новости. Уточняется, что прокуратура настаивает на приговоре в виде одного года лишения свободы с использованием электронного браслета.
Сообщается, что на судебном заседании по делу французов, напавших на российское консульство в Марселе, прокурор отверг все аргументы, представленные российской стороной. Представители Российской Федерации заявили, что инцидент является терактом.
24 февраля в здании генерального консульства России в Марселе произошел взрыв. Сразу же после инцидента к месту происшествия прибыли оперативные службы. Согласно сообщениям французских правоохранительных органов, на территорию консульства были брошены два взрывных устройства, одно из которых сработало. На следующий день, 25 февраля, в Марселе состоялся митинг в поддержку Украины, в рамках которого были задержаны два человека. Один из задержанных подозревается в связи с нападением на российское генконсульство во Франции.
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