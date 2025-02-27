В Каменске-Уральском (Свердловская область) адвокат Юлия Майорова, которая защищает интересы избитых хулиганами на местной автомойке студенток, стала получать угрозы. Информация об этом появилась в городском паблике «Русской общины» в соцсети «ВКонтакте».
«К нам обратилась юрист защищающая семью пострадавших девочек, с просьбой разобраться в данной ситуации. В отсутствие Юлии на рабочем месте, появилось чудо с „Изумрудного города“. Данный персонаж, зайдя в офис, где работает юрист, защищающий семью, начал с хамства и угроз», — сообщается в посте.
После отказа сотрудников дать информацию о местоположении адвоката, мужчина начал «очень тонко, но в то же время прозрачно» угрожать, что может вывезти одну из работниц в неизвестном направлении. Как сообщают общественники, угрозы мужчины связанны с уголовным делом, которым занимается Майорова.
Компания из трех парней 3 января похитила девушек, когда они отмечали день рождения. Агрессоры отвезли жертв на автомойку, заперли и стали обливать холодной водой, пеной и жестоко избивать. Издевательства они записывали на видео. Известно об этом стало лишь в феврале. Парней задержали после резонанса в СМИ и соцсетях. Подробнее об этой дикой истории, — в сюжете URA.RU.
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