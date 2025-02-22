22 февраля 2025

Арестованы все участники пыток над студентками в Каменске-Уральском. Видео

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Младшего брата Давида выводили из зала посреди процесса
Младшего брата Давида выводили из зала посреди процесса Фото:
новость из сюжета
В Каменске-Уральском парни 5 часов издевались над девушками

Синарский райсуд Каменска-Уральского (Свердловская область) арестовал всех троих парней, издевавшихся над студентками на автомойке. Последним решение заслушал младший брат лидера преступной группы Давида Анашкина — Данил А. За ходом процесса следил корреспондент URA.RU.

Все трое пробудут в СИЗО как минимум до 4 апреля. Публично раскаялся и принес извинения только 17-летний Дмитрий Л. Адвокаты просили суд о более мягких мерах пресечения.

Инцидент произошел 3 января на улице Карла Маркса. Группа парней вывезла туда девушек и закрыла их в помещении. Там студенток стали жестоко избивать, обливать пеной и водой. Все якобы из-за того, что одна из них не захотела вступать в отношения с Анашкиным. Пострадавших продержали на мойке пять часов. Подозреваемых задержали лишь 21 февраля — после резонанса в СМИ и соцсетях.

Агрессорам предъявили обвинения в хулиганстве, понуждении к действиям сексуального характера и похищении. Друзья, пришедшие на суд, утверждают, что девушки оскорбляли Давида. Видео вскоре появились в распоряжении URA.RU. Подробнее о громкой истории, — в сюжете агентства.

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Синарский райсуд Каменска-Уральского (Свердловская область) арестовал всех троих парней, издевавшихся над студентками на автомойке. Последним решение заслушал младший брат лидера преступной группы Давида Анашкина — Данил А. За ходом процесса следил корреспондент URA.RU. Все трое пробудут в СИЗО как минимум до 4 апреля. Публично раскаялся и принес извинения только 17-летний Дмитрий Л. Адвокаты просили суд о более мягких мерах пресечения. Инцидент произошел 3 января на улице Карла Маркса. Группа парней вывезла туда девушек и закрыла их в помещении. Там студенток стали жестоко избивать, обливать пеной и водой. Все якобы из-за того, что одна из них не захотела вступать в отношения с Анашкиным. Пострадавших продержали на мойке пять часов. Подозреваемых задержали лишь 21 февраля — после резонанса в СМИ и соцсетях. Агрессорам предъявили обвинения в хулиганстве, понуждении к действиям сексуального характера и похищении. Друзья, пришедшие на суд, утверждают, что девушки оскорбляли Давида. Видео вскоре появились в распоряжении URA.RU. Подробнее о громкой истории, — в сюжете агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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