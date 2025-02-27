Квартиру-сталинку в центре Магнитогорска сына экс-губернатора Бориса Дубровского Александра, признанного банкротом, выставили на торги. Сообщение о реализация имущества появилось в системе СБИС.
«Квартира, назначение жилое помещение. Место нахождения: Магнитогорск, проспект Металлургов, дом 12, корпус 4, общая площадь 65,1 квадратных метров», — говорится в сообщении СБИС.
На торги также выставили гараж Александра Дубровского, который находится в ГСК «Центральный». Начальная цена за нежилое помещение площадью около 22-х квадратных метров составляет 240 тысяч рублей.
Ранее кредиторы сына бывшего губернатора объявили продажу 25-процентного пакета акций, принадлежащего акционерному обществу «Инвестиционная компания „Профит“. Ценные бумаги выставлены на аукцион за 201,6 млн рублей.
Также на этой неделе не состоялся аукцион по продаже Porsche 911 Александра Дубровского. Спорткар Porsche 911 Carrera S 3.8 AMT, 2012 года выпуска, два раза подряд выставляли на торги за 7,2 млн рублей, но желающих принять участие в торгах не нашлось.
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